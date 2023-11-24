Популярный стилист перечислил устаревшие прически
Популярный стилист Влад Лисовец в своих соцсетях рассказал об устаревших прическах.
По словам эксперта, пришло время отказаться от "вылизанных укладок". Стилист подчеркнул, что сейчас в тренде легкость и небрежность, словно вы вообще не укладывали волосы с утра.
Лисовец также напомнил, что сейчас особенно актуальны челки. Мужчинам стилист посоветовал отказаться от бритых висков и отдавать предпочтение таким стрижкам, словно "последний раз вы посещали своего мастера еще до локдауна".
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