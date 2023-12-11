Визажист Елена Крыгина рассказала, какой макияж будет в тренде в 2024 году
Популярный визажист Елена Крыгина рассказала «Рамблеру» о ключевых трендах в макияже на 2024 год.
По ее словам, уже наметились основные тенденции мейкап-индустрии — за ними можно проследить, ориентируясь на последние недели моды и показы.
«Во-первых, в тренде будет сияющая кожа с эффектом влажности. Но этот тренд будет популярен ближе к лету, так как в зимний период особенно важно использовать пудру, которая выступает как «подушка безопасности» для нашей кожи, некий «буффер», который берет на себя удар по изменению температуры (например, когда мы заходим с холода в теплое помещение) и защищает нашу кожу от обезвоживания», — рассказала Елена Крыгина «Рамблеру» на «Московской неделе красоты».
Среди самых популярных в будущем году оттенков Крыгина назвала нежные персиковые цвета. Причем они будут присутствовать в макияже глаз, щек, губ.
«Даже «смоки айс» персикового цвета! Будет популярен графичный макияж, особенно, с акцентом на глаза: ломаные стрелки, стрелки с эффектом прищура, блестки с сиянием, эффект металлик - большое поле для творчества. Например, будет модным сделать яркий макияж глаз, а остальные участки лица оставлять без макияжа, нанося только блеск на губы», — отметила визажист.
Для макияжа губ в тренде, по словам Крыгиной, окажутся бордовые оттенки, похожие на спелую черешню.
«И опять акцент: можно подкрутить ресницы, уложить брови, нанести легкий тон и ярко накрасить губы. Или оставить лицо совсем чистым и выделить ярко губы».
Ранее «Рамблер» писал о том, как поддерживать красоту кожи зимой.