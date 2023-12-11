Визажист Елена Крыгина рассказала, какой макияж будет в тренде в 2024 году

«Во-первых, в тренде будет сияющая кожа с эффектом влажности. Но этот тренд будет популярен ближе к лету, так как в зимний период особенно важно использовать пудру, которая выступает как «подушка безопасности» для нашей кожи, некий «буффер», который берет на себя удар по изменению температуры (например, когда мы заходим с холода в теплое помещение) и защищает нашу кожу от обезвоживания», — рассказала Елена Крыгина «Рамблеру» на «Московской неделе красоты».