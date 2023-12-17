Эксперт по красоте сделал предупреждение всем, кто бреет ноги каждую неделю

Эксперт по красоте Триш Коултон сказала, что вам следует дважды подумать, прежде чем использовать бритву для бритья ног, поскольку она «переносит больше бактерий, чем другие личные инструменты», сообщает The Mirror.

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Использование бритвы для избавления от нежелательных волос — обычная косметическая практика: согласно исследованиям, некоторые женщины бреются почти каждые два-три дня. Однако лондонский гуру удаления волос Триш Коултон, основательница Bondi Body, говорит, что этот метод вреден для здоровья.

Триш утверждает, что «бритвы содержат больше бактерий, чем другие личные инструменты». А когда вы получаете порез, эти бактерии могут распространиться на раны и «вызвать воспаление и кожные инфекции».

«Это быстрое решение также не подойдет людям с чувствительной или поврежденной кожей. По сути, вы распространяете мертвую, разложившуюся кожу на самые интимные места, и если вы порезались во время бритья, это также может вызвать воспаление и кожные инфекции».

Если вы обнаружите порез, промокните кровь чистой сухой тканью и дайте ране подсохнуть, чтобы кровь немного свернулась и кровотечение остановилось, заключила эксперт.