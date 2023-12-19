4 бьюти-приема, которые вредят ногтям и коже

В погоне за молодостью и красотой женщины нередко прибегают к различным ухищрениям. Кто-то еженедельно посещает косметолога, кто-то скупает все самые дорогие средства, а кто-то прибегает к бюджетным лайфхакам из интернета.

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Бьюти-приемов, которые помогают девушкам поддерживать ослепительный внешний вид, огромное количество. Какие-то из них и впрямь работают, в то время как другие, напротив, лишь усугубляют ситуацию и не идут на пользу.

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Подробнее о бьюти-приемах, которые вредят ногтям и коже, читайте в материале "Рамблера".

Носки для педикюра

Увлажняющие маски для стоп пользуются большой популярностью у женщин, и зачастую они действительно оказывают положительное воздействие на кожу. А вот от масок для пилингов специалисты рекомендуют отказаться. Дело в том, что в их составе есть молочная кислота – она отшелушивает кожу и делает ее гораздо мягче, но в то же время здоровую тонкую кожу она может пересушить и даже обжечь.

К маскам-пилингам нередко прибегают мастера педикюра, но они знают, как правильно обращаться с этими средствами: такую маску можно наносить только на огрубевшие участки кожи и при этом важно контролировать время, чтобы не передержать маску.

Обрезание кутикулы

Многие девушки обрезают кутикулу не только в салонах красоты, но также самостоятельно в домашних условиях – и делают это весьма часто. Однако следует помнить о том, что кутикула защищает зону роста ногтей от попадания инфекций. Если постоянно корректировать кожный валик, вскоре он станет сухим и твердым, а ногти начнут слоиться.

Срезание натоптышей бритвой

Нередко в попытках избавиться от натоптышей и мозолей девушки прибегают к помощи бритвенных лезвий. Однако это плохая затея, которая может привести к неприятным последствиям. Удаляя мозоли бритвой, вы рискуете повредить кожу ног. А из-за того, что стопы находятся далеко от глаз, порой повреждения бывает сложно заметить сразу.

В борьбе с натоптышами и мозолями лучшим средством является распаривание и мягкие терки.

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