Зимние вещи, которые никогда не выйдут из моды

Мода циклична, поэтому неудивительно, что некоторые вещи всегда остаются в тренде. Наглядное тому доказательство кюлоты, бомберы, маленькое черное платье и другие предметы одежды, история существования которых составляет от нескольких десятков лет до столетий.

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Не зря многие стилисты при разборе гардероба и формировании его новой версии рекомендуют обзавестись «вечнозелеными» базовыми вещами, максимально сочетаемыми друг с другом: это экономит не только деньги, но и время, затрачиваемое на составление повседневных образов.

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На примере зимнего сезона «Рамблер» расскажет об универсальных предметах одежды, которые никогда не выйдут из моды и будут согревать своих обладательниц из года в год.

Черное пальто

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Классическое черное пальто из шерсти – универсальный вариант верхней одежды на зиму. Приталенное или объемное, до лодыжек или покороче, с поясом или на пуговицах – в любых интерпретациях оно является незаменимой вещью, для ношения которой не требуются особые познания в области моды.

Пальто будет одинаково выигрышно смотреться с широкими джинсами, элегантным платьем, грубыми ботинками или любимыми белыми кроссовками. Если же черное классическое пальто кажется вам слишком скучным вариантом, то можно дополнить образ яркими аксессуарами: надеть под него броский свитер, цветастые варежки ищи шарф.

Крупный шарф

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Кстати о шарфах: ещё одна универсальная долговечная зимняя вещь. Чаще всего на модницах из разных уголков мира можно заметить уютные объемные шарфы, которые своими размерами больше походят на пледы. Такой аксессуар – не только дань моде, но и комфорту, теплу, здоровью, красивой коже лица и укладке.

Он защищает от ледяного ветра, дождя и снега, одновременно дополняя образ и привнося в него изюминку. На сегодняшний день производители предлагают огромное количество аксессуаров различных моделей, размеров и раскрасок, так что найти на зиму шарф своей мечты не составит труда.

Бесформенный пуховик

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Бесформенные зимние куртки необъятных размеров вошли в моду несколько лет назад, когда в индустрии озаботились комфортом и практичностью вещей. С тех пор теплые короткие пуховики смело укоренились в гардеробе и женщин, и мужчин. В таком предмете верхней одежды удобно прогуливаться по городу, кататься на коньках, укрываться от ветра по пути на работу или на вечеринку.