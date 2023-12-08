Славянский шик: зачем весь мир переоделся в русских красавиц

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Эти девушки, хоть и кажутся русскими, на самом деле, популярные европейские блогеры. Все дело в новом тренде!
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Эти девушки, хоть и кажутся русскими, на самом деле, популярные европейские блогеры. Все дело в новом тренде!  
© Соцсети
Кендалл Дженнер показала, что можно быть скромной девчонкой в косынке, даже если ты самая сексуальная модель в мире.
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Кендалл Дженнер показала, что можно быть скромной девчонкой в косынке, даже если ты самая сексуальная модель в мире.  
© Соцсети
Блогеры по всему миру находят винтажные губы, красят пухлые губы густым слоем блеска и показывают фото подписчикам.
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Блогеры по всему миру находят винтажные губы, красят пухлые губы густым слоем блеска и показывают фото подписчикам.  
© Соцсети
Модель Эмили Ратаковски хоть и любит ходить с минимальным количеством одежды на теле, но все же решила вписаться в тренд, примерив меховую ушанку. И ей, кстати, идет!
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Модель Эмили Ратаковски хоть и любит ходить с минимальным количеством одежды на теле, но все же решила вписаться в тренд, примерив меховую ушанку. И ей, кстати, идет!  
© Соцсети

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Однако тренд на славянский шик предполагает обязательное присутствие натурального меха, даже если вы прогрессивный европейский блогер.
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Однако тренд на славянский шик предполагает обязательное присутствие натурального меха, даже если вы прогрессивный европейский блогер.  
© Соцсети
Иногда сложно понять, что это фото сделано в 2023 году...
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Иногда сложно понять, что это фото сделано в 2023 году...  
© Соцсети
Кто-то адаптирует тренд под себя и к меховой шапке добавляет белоснежные легинсы, кроп-топ и, трендовые сапоги-луноходы.
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Кто-то адаптирует тренд под себя и к меховой шапке добавляет белоснежные легинсы, кроп-топ и, трендовые сапоги-луноходы.  
© Соцсети

В последнее время в мировом интернет-пространстве наметился очевидный тренд на русскую культуру. Вдруг ни с того ни с сего в TikTok начались вируситься видео с иностранными красотками в меховых одеждах, поющих и жестикулирующих под старый хит Кати Лель "Мой мармеладный".

Вскоре это превратилось в глобальный тренд — инфлюенсеры и мировые знаменитости стали переодеваться в стилистику, который называют "славянский шик". Чтобы понять, что это за стиль, нужно вспомнить старые фото москвичек на Красной площади — объемные длинные меховые шубы, ушанки и меховые шапки, яркие губы, перчатки, цветастые косынки.

Cherry makeup: что за тренд и как его повторить

Конечно, тренд поддержали и российские красавицы, но "Рамблер" покажет фото иностранок, знаменитых и не очень, которые вдруг переоделись в славянок 90-х годов.

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