Славянский шик: зачем весь мир переоделся в русских красавиц

В последнее время в мировом интернет-пространстве наметился очевидный тренд на русскую культуру. Вдруг ни с того ни с сего в TikTok начались вируситься видео с иностранными красотками в меховых одеждах, поющих и жестикулирующих под старый хит Кати Лель "Мой мармеладный".

Вскоре это превратилось в глобальный тренд — инфлюенсеры и мировые знаменитости стали переодеваться в стилистику, который называют "славянский шик". Чтобы понять, что это за стиль, нужно вспомнить старые фото москвичек на Красной площади — объемные длинные меховые шубы, ушанки и меховые шапки, яркие губы, перчатки, цветастые косынки.