«Я сегодня не сажусь». Ивлеева украсила ягодицы бриллиантом за 23 млн

Анастасия Ивлеева собрала знаменитостей на так называемую "голую вечеринку". В Сети, как и можно было предполагать, вспыхнули осуждения – сразу несколько общественных организаций призвали органы проверить это мероприятие на разного рода пропаганду.

Одной из самых обсуждаемых тем стали, конечно, наряды гостей и самой Анастасии. Дело в том, что Ивлеева была не просто слишком откровенно одета, но и отличилась одной весомой деталью – на ягодицах звезды сверкал крупный бриллиант стоимостью 23 миллиона рублей.

На одном из видео с вечеринки телеведущая хвастается украшением перед своей коллегой Ольгой Орловой, которая признается, что еще ни разу не трогала таких украшений.

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«Я сегодня не сажусь», – со смехом отметила Ивлеева.

Она объяснила, что таким образом решила сделать своеобразный акцент.

«Очки, вот такой вот скромный бриллиант и все», – поделилась звезда.