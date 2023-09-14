Популярная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева сильно поправилась весной, однако уже сейчас пребывает в отличной физической форме и не стесняется ею похвастаться.

Звезда выложила в личном блоге фотографии: одни датированы весной этого года, другие же являются актуальными. Между ними есть только одно отличие, и состоит оно в 14 килограммах, от которых блогерша успешно избавилась за последние месяцы.

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"На самом деле, такая разница была обнаружена случайно... и когда я увидела свои апрельские фотки, была шокирована", – написала Анастасия.

По словам блогерши, с начала мая и на все лето в ее жизни случилось большое кино, которое помогло вернуться в форму.

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"Любопытно, а как вообще можно было так себя запустить... а с другой стороны, мы же люди, живые организмы", – поделилась своими мыслями телеведущая.