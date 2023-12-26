Как выглядели бы супермодели, если бы они были русскими

Вы уже заметили, что русская культура вдруг стала трендом? Весь TikTok слушает песню Кати Лель "Мой мармеладный" и хиты Юры Шатунова, девушки наперебой снимают ролики в шубах и меховых шапках, а блогеры учат делать тот самый "русский мейкап".

Многие суперзвезды поддержали тренд. Например, Кендал Дженнер стала щеголять в натуральных шубах будто с маминого плеча, если бы ее мама жила в России.