Как выглядели бы супермодели, если бы они были русскими
Вы уже заметили, что русская культура вдруг стала трендом? Весь TikTok слушает песню Кати Лель "Мой мармеладный" и хиты Юры Шатунова, девушки наперебой снимают ролики в шубах и меховых шапках, а блогеры учат делать тот самый "русский мейкап".
Многие суперзвезды поддержали тренд. Например, Кендал Дженнер стала щеголять в натуральных шубах будто с маминого плеча, если бы ее мама жила в России.
"Рамблер" покажет, как бы выглядели супермодели, если бы они жили в нашей стране или были русскими. Фантазии воплотил в жизнь искусственный интеллект — смотрите, что получилось.
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