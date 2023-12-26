Как выглядели бы супермодели, если бы они были русскими

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Как вам одна из самых успешных моделей современности Кендалл Дженнер в шубе на фоне Санкт-Петербурга?
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Как вам одна из самых успешных моделей современности Кендалл Дженнер в шубе на фоне Санкт-Петербурга? 
© Искусственный интеллект
Кокошник и супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид!
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Кокошник и супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид! 
© Искусственный интеллект
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© Искусственный интеллект
Если бы Тайра Бенкс вела свое шоу в России.
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Если бы Тайра Бенкс вела свое шоу в России. 
© Искусственный интеллект

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Наоми Кемпелл в куртке с пушистым воротником и меховой шапке выглядит вполне идентично.
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Наоми Кемпелл в куртке с пушистым воротником и меховой шапке выглядит вполне идентично. 
© Искусственный интеллект
Модель Адриана Лима на фоне Красной площади...
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Модель Адриана Лима на фоне Красной площади... 
© Искусственный интеллект
Кейт Мосс даже чертами лица похожа на этнически русскую девушку.
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Кейт Мосс даже чертами лица похожа на этнически русскую девушку. 
© Искусственный интеллект
Линда Эвангелиста и ее холодная красота по-сибирски.
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Линда Эвангелиста и ее холодная красота по-сибирски. 
© Искусственный интеллект

Вы уже заметили, что русская культура вдруг стала трендом? Весь TikTok слушает песню Кати Лель "Мой мармеладный" и хиты Юры Шатунова, девушки наперебой снимают ролики в шубах и меховых шапках, а блогеры учат делать тот самый "русский мейкап".

Многие суперзвезды поддержали тренд. Например, Кендал Дженнер стала щеголять в натуральных шубах будто с маминого плеча, если бы ее мама жила в России.

"Рамблер" покажет, как бы выглядели супермодели, если бы они жили в нашей стране или были русскими. Фантазии воплотил в жизнь искусственный интеллект — смотрите, что получилось.

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