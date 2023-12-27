Как сохранить маникюр в череде домашних хлопот

В преддверии Нового года многие женщины стараются успеть обновить маникюр, чтобы встретить праздник во всеоружии.

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Однако вместе с тем последние дни декабря неизменно связаны с домашними хлопотами: нужно провести уборку, украсить дом, упаковать подарки, приготовить еду и вымыть гору посуды.

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В череде бытовых забот очень легко повредить покрытие и даже сломать ноготь. Чтобы этого не произошло, важно соблюдать несколько бьюти-правил. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

Температура воды

Немногие знают об этом, но испортить даже самый качественный маникюр может горячая вода. Кто-то сталкивается с проблемами во время мытья посуды, а кто-то, принимая горячую ванну.

Мастера маникюра советуют избегать контакта с горячей водой хотя бы в первые 2-3 дня после процедуры. В противном случае, вода может повредить покрытие так же, как агрессивные чистящие средства. Вдобавок к этому горячая вода провоцирует шелушение и раздражение кожи, что совсем не добавляет красоты рукам.

Перчатки

Используйте перчатки как во время влажной уборки, так и во время приготовления пищи. Особенно это важно в том случае, если после маникюра у вас остались небольшие порезы в районе кутикулы.

Перчатками не стоит пренебрегать также в том случае, если вы сделали матовый маникюр. Дело в том, что матовое покрытие легко впитывает сторонние пигменты. В процессе уборки или готовки маникюр может покрыться пятнами или даже изменить цвет.

Старайтесь не использовать ногти в тех ситуациях, для которых нужны специальные приспособления. В таком случае маникюр прослужит вам долго.

Ощущения

Если ногтевая пластина ослаблена, повредить маникюр могут даже самые привычные и простые бытовые действия – например, смена постельного белья или чистка яиц. Вот почему, работая руками, важно прислушиваться к своим ощущениям – скорее всего в случае чего в кончиках ногтей вы почувствуете дискомфорт.