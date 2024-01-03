В Нефтеюганске на дверях пункта выдачи Wildberries появились угрозы клиентам
В Нефтеюганске (ХМАО) на дверях пункта выдачи заказов Wildberries появились записки с угрозами ограничить доступ к заказу вещей на точку, если кто-то решит поставить низкую оценку. Также обещают сделать платную доставку для тех, кто поставит оценку ниже 4.9. Об этом сообщили в соцсетях.
«Вот таким простым способом, оказывается, можно поднять рейтинг в любом пункте выдачи заказов. Wildberries в [Нефтеюганске]», — передает telegram-канал «Это Юганск, детка!».
На фотографии видно, что кто-то приклеил объявления о том, что точка выдачи якобы хочет ограничить доступ заказывать вещи или сделать платную доставку в размере 200 рублей.
URA.RU направило запрос в пункт выдачи. Ответ ожидается.
Ранее жители ХМАО жаловались, что маркетплейс стал брать плату за доставку в пункты выдачи. Ее стоимость составляла 200 рублей. Проблема наблюдалась в большинстве крупных городов ХМАО: Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске.
Ранее «Рамблер» писал о стильных вещах из гардероба бойфренда.