В Нефтеюганске на дверях пункта выдачи Wildberries появились угрозы клиентам

В Нефтеюганске (ХМАО) на дверях пункта выдачи заказов Wildberries появились записки с угрозами ограничить доступ к заказу вещей на точку, если кто-то решит поставить низкую оценку. Также обещают сделать платную доставку для тех, кто поставит оценку ниже 4.9. Об этом сообщили в соцсетях.