Что за тренд «офисная сирена» и как его повторить
В соцсетях набирает популярность модный тренд «офисная сирена» — в видео девушки подбирают сексуальные образы в офисном стиле.
О том, что это за тренд и как повторить образ в стиле «офисной сирены», — в материале «Рамблера».
Как появился тренд «офисная сирена»
Этот тренд — это прямая отсылка к моде 2000-х, когда в одежде акцент делался на глубоких вырезах, низкой талии и обтягивающей одежде. «Офисная сирена» вдохновлена архивными коллекциями Calvin Klein, Ralph Lauren, Prada и Gucci Тома Форда. В настоящее время к этой эстетике отсылают новые коллекции бренда Miu Miu (отделение Prada).
В 2010-е офисная мода практически сошла на нет в связи с тем, что корпоративная этика во многом стремится к более комфортной и дружественной обстановке, а потому и строгий дресс-код остается актуальным только для небольшого числа компаний.
В пандемию многие работали из дома, а после нее часть предприятий полностью перешла на гибридный формат работы. Сейчас поколение Z только начинает привыкать к работе из офиса, и потому придумывает яркие образы, которые могут разбавить серость рабочих будней.
«Офисная сирена» выбирает простые, но сексуальные наряды на работу, носит прозрачные очки, ярко красит губы и не стесняется своего тела.
Как одеться в стиле «офисной сирены»
Цвета
В цветовой палитре «офисной сирены» много нейтральных оттенков и еще больше черного. Песочно-коричневые, серые, черные, кремовые, белые оттенки и леопардовый принт (это must-have в гардеробе сирены) — основное направление для образа.
Одежда
Полуприталенные водолазки, юбки-карандаши, мини-юбки (но не слишком короткие), топы с вырезами, зауженные очки, приталенные рубашки на пуговицах, колготки, шарфы, джинсы и облегающие брюки — все это является основными элементами данной эстетики. Разумеется, исключительно в вышеупомянутых цветах. Что касается обуви, то сирены не носят плоские кроссовки и кеды. Вместо этого стоит выбрать ботильоны, туфли на каблуке или туфли Мэри Джейн на каблуке. «Офисная сирена» всегда носит классические, часто винтажные вещи, которые акцентируют внимание на ней, а не на ее одежде.
Аксессуары
«Офисная сирена» любит массивные серебристые или деревянные браслеты, жемчужные серьги, чокеры, длинные серебряные цепочки с подвеской или без и кольца. При этом важно не переборщить с украшениями. Аксессуары не должны отвлекать внимание от интеллекта, личности и амбиций сирены, поэтому стоит выбирать более минималистичные украшения.
Что касается сумок — лучше выбирать классический багет или сумку на плечо, «офисные сирены» предпочитают черную лакированную кожу или анималистичный принт.
Как накраситься в стиле «офисной сирены»
Макияж «офисной сирены» выдержан в тех же тонах, что и ее одежда. Сирена старается выглядеть натурально, но притягательно, поэтому не переусердствует с тональным кремом и бронзером, использует пудру и румяна и делает акцент на глазах или губах.
На глазах — спокойные нюдовые оттенки, немного неряшливая черная подводка. Губы обычно покрываются прозрачным блеском или помадой на пару тонов темнее естественного цвета губ. Если же акцент делается на губах девушки, тогда стоит выбрать более яркий оттенок — например, бордовый или даже черный.