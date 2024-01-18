Что за тренд «офисная сирена» и как его повторить

В соцсетях набирает популярность модный тренд «офисная сирена» — в видео девушки подбирают сексуальные образы в офисном стиле.

© legion-media.ru, @bellahadid

О том, что это за тренд и как повторить образ в стиле «офисной сирены», — в материале «Рамблера».

Видео дня

Как появился тренд «офисная сирена»

Этот тренд — это прямая отсылка к моде 2000-х, когда в одежде акцент делался на глубоких вырезах, низкой талии и обтягивающей одежде. «Офисная сирена» вдохновлена архивными коллекциями Calvin Klein, Ralph Lauren, Prada и Gucci Тома Форда. В настоящее время к этой эстетике отсылают новые коллекции бренда Miu Miu (отделение Prada).

В 2010-е офисная мода практически сошла на нет в связи с тем, что корпоративная этика во многом стремится к более комфортной и дружественной обстановке, а потому и строгий дресс-код остается актуальным только для небольшого числа компаний.

В пандемию многие работали из дома, а после нее часть предприятий полностью перешла на гибридный формат работы. Сейчас поколение Z только начинает привыкать к работе из офиса, и потому придумывает яркие образы, которые могут разбавить серость рабочих будней.

«Офисная сирена» выбирает простые, но сексуальные наряды на работу, носит прозрачные очки, ярко красит губы и не стесняется своего тела.

Как одеться в стиле «офисной сирены»

Цвета

В цветовой палитре «офисной сирены» много нейтральных оттенков и еще больше черного. Песочно-коричневые, серые, черные, кремовые, белые оттенки и леопардовый принт (это must-have в гардеробе сирены) — основное направление для образа.

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Одежда

Полуприталенные водолазки, юбки-карандаши, мини-юбки (но не слишком короткие), топы с вырезами, зауженные очки, приталенные рубашки на пуговицах, колготки, шарфы, джинсы и облегающие брюки — все это является основными элементами данной эстетики. Разумеется, исключительно в вышеупомянутых цветах. Что касается обуви, то сирены не носят плоские кроссовки и кеды. Вместо этого стоит выбрать ботильоны, туфли на каблуке или туфли Мэри Джейн на каблуке. «Офисная сирена» всегда носит классические, часто винтажные вещи, которые акцентируют внимание на ней, а не на ее одежде.

@linda.sza

Аксессуары

«Офисная сирена» любит массивные серебристые или деревянные браслеты, жемчужные серьги, чокеры, длинные серебряные цепочки с подвеской или без и кольца. При этом важно не переборщить с украшениями. Аксессуары не должны отвлекать внимание от интеллекта, личности и амбиций сирены, поэтому стоит выбирать более минималистичные украшения.

Что касается сумок — лучше выбирать классический багет или сумку на плечо, «офисные сирены» предпочитают черную лакированную кожу или анималистичный принт.

@gabbriette

Как накраситься в стиле «офисной сирены»

Макияж «офисной сирены» выдержан в тех же тонах, что и ее одежда. Сирена старается выглядеть натурально, но притягательно, поэтому не переусердствует с тональным кремом и бронзером, использует пудру и румяна и делает акцент на глазах или губах.