45-летняя Летиция Каста продемонстрировала роскошную фигуру в платье с разрезом

Не зря имя Летиции Касты ассоциируется с женственностью и утончённостью. 45-летняя модель в очередной раз доказала это своим очередным выходом в свет.

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На днях в Париже прошёл предварительный показ картины «Le Bonheur est pour demain» («Счастье на завтра»), в которой Летиция исполнила главную роль.

На ковровой дорожке Каста появилась в элегантном образе с «перчинкой». Модель надела чёрное платье с соблазнительным разрезом, кожаную куртку, а также туфли на небольшом каблуке. Стильный лук Летиция решила разбавить лёгкими волнами и натуральным макияжем, который подчеркнул её естественную красоту и шарм.

Каста уже не впервые выходит на красную дорожку в качестве актрисы. В своей дебютной картине модель снялась ещё в 1999 году. С того времени она успела примерить на себя в общей сложности 20 ролей. В этот раз Летиции довелось поработать с режиссёром Бритжит Си.