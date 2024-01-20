Диетолог предупредил о минусах популярной диеты

Диетолог-консультант Алексей Кабанов предупредил о минусах японской диеты, которая в последнее время стала очень популярной среди россиян.

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Напомним, суть диеты заключается в запуске метаболизма. Нужно чётко придерживаться меню, не меняя ни последовательности дней, ни набора продуктов, четко соблюдая правила приготовления блюд. При этом диета основана на увеличении в рационе белков и ограничении жиров и углеводов.

По словам специалиста, главный минус такой диеты – несбалансированный рацион с крайне низкой калорийностью (600-800 ккал в сутки), передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».

«Данная система питания может привести к физиологическому дискомфорту – усталости, головным болям, головокружению, бессоннице, – подчеркнул Кабанов. – Также возможен дефицит питательных веществ, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей», – пояснил эксперт.

Кроме того, добавил он, чувство голода и стресс могут привести к срывам и потере мышечной массы.