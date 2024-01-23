Певицу Рианну заметили в бюстгальтере и кожаном пальто

Певица Рианна прилетела в Париж на Неделю высокой моды. Новые фотографии артистки появились на Daily Mail.

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Сначала знаменитость посетила показ французского бренда Dior, а спустя несколько часов отправилась на ужин в известный ресторан Siena. Папарацци засняли Рианну, когда она выходила из заведения. 35-летняя певица появилась на публике в черном образе. Она надела бюстгальтер, длинное пальто из змеиной кожи, широкие брюки и босоножки на каблуках. Рианна добавила к наряду серебристый чокер с кулоном, несколько колец и сумку Lady Dior за $6000. Звезда распустила волосы и сделала макияж с эффектом сияния.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

Прошлым летом Рианна покинула пост генерального директора собственного бельевого бренда спустя 5 лет. Певицу заменил Хиллари Супер, бывший генеральный директор ретейлера Anthropologie Group.