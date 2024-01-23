Врач перечислила идеальные для зимы бьюти-процедуры

Множество эффективных процедур по уходу за кожей лица предполагает воздержание от солнечных ванн. Поэтому зима — идеальное время, чтобы сделать их, ведь влияние ультрафиолета в это время года ниже. Об этом рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог Евгения Антимирова в беседе с «Газетой.ру».

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Эксперт разъяснила, что зима — самое подходящее время, чтобы сделать шлифовку СО2 и эрбиевым лазером. Это поможет омолодить лицо, убрать пигментные пятна, шрамы и рубцы.

После процедуры необходимо использовать SPF при каждом выходе на солнце и регулярно обновлять его на протяжении периода реабилитации. Обычно восстановление происходит в течение месяца, пояснила Антимирова. Она добавила, что шлифовки стоит делать до середины февраля — после солнце становится более активным.

Фотоомоложение также стоит проводить в период поздней осени — конца зимы. Во время нее кожа обрабатывается широкополосным импульсным светом, который уничтожает цветной пигмент. В результате исчезают пигментные пятна и веснушки. При этом также рекомендацией является защита кожи от солнечных лучей в течение двух недель, в противном случае стоит ожидать гиперпигментацией.

Врач назвала подходящим для зимнего времени и химический пилинг. Она уточнила, что январь и февраль — лучшее время для такой процедуры.