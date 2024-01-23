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Модель Перминова снялась топлес в кровати

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель Перминова снялась топлес в кровати
© Lenta.ru

На размещенных кадрах 37-летняя манекенщица предстала, лежа в кровати в белых трусах с высокой посадкой. Звезда отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала обнаженную спину. Светлые короткие волосы Перминова собрала в низкий пучок.

Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась без бюстгальтера

Ранее в январе Перминова показала фигуру в прозрачном наряде. На размещенных кадрах манекенщица позировала у стены в ажурном мини-платье на тонких бретелях из прозрачной ткани.

Ранее «Рамблер» писал о том, как Ирина Шейк снялась без нижнего белья.

Тренды
Елена Перминова
Ирина Шейк
Александр Лебедев
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