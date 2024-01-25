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Почему Ирину Шейк считают самой эффектной русской моделью

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Так Ирина появилась на 76-м Каннском кинофестивале в 2023 году. Ей, определенно, удается покорять все красные дорожки!
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Так Ирина появилась на 76-м Каннском кинофестивале в 2023 году. Ей, определенно, удается покорять все красные дорожки! 
© legion-media.ru
На 76-м Каннском кинофестивале, 2023. Кажется, даже если замотать ее в изоленту, Шейк будет прекрасна!
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На 76-м Каннском кинофестивале, 2023. Кажется, даже если замотать ее в изоленту, Шейк будет прекрасна! 
© Соцсети
Конечно, сейчас Ирина посещает самые желанные мероприятия в мире. На вечеринке Риккардо Тиши в 2023 году Шейк появилась в белом атласном платье с корсетом и спущенными плечами. Этот образ позже повторили многие модницы.
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Конечно, сейчас Ирина посещает самые желанные мероприятия в мире. На вечеринке Риккардо Тиши в 2023 году Шейк появилась в белом атласном платье с корсетом и спущенными плечами. Этот образ позже повторили многие модницы. 
© Соцсети
А вот такой образ повторить сложнее. В смелом прозрачном луке Ира появилась на вечеринке British Vogue и Chopard в рамках Каннского кинофестиваля.
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А вот такой образ повторить сложнее. В смелом прозрачном луке Ира появилась на вечеринке British Vogue и Chopard в рамках Каннского кинофестиваля. 
© Соцсети

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На благотворительном гала-вечере Prince's Trust Gala Шейк блистала в образе женщины-вамп.
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На благотворительном гала-вечере Prince's Trust Gala Шейк блистала в образе женщины-вамп. 
© globallookpress.com
Ей необязательно показывать тело, чтобы выглядеть эффектно. Посмотрите, как эффектно выглядит Ира в брючном костюме Burberry на балу Met Gala 2022.
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Ей необязательно показывать тело, чтобы выглядеть эффектно. Посмотрите, как эффектно выглядит Ира в брючном костюме Burberry на балу Met Gala 2022. 
© legion-media.ru
На открытии выставки Тьерри Мюглера в 2021 году Шейк появилась в космическом платье и прозрачных перчатках.
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На открытии выставки Тьерри Мюглера в 2021 году Шейк появилась в космическом платье и прозрачных перчатках. 
© globallookpress.com
А вот на Met Gala в 2021 году Ирина выглядела, как настоящая лесная нимфа. Точеная фигура и невероятное невесомое платье с идеальной посадкой.
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А вот на Met Gala в 2021 году Ирина выглядела, как настоящая лесная нимфа. Точеная фигура и невероятное невесомое платье с идеальной посадкой.  
© legion-media.ru
Met Gala 2019. Бархат, королевский синий цвет и глубокие голубые глаза Иры. Самое эффектное комбо!
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Met Gala 2019. Бархат, королевский синий цвет и глубокие голубые глаза Иры. Самое эффектное комбо! 
© legion-media.ru

Весь мир знает имя Ирины Шейк, как одной из самых успешных и востребованных моделей в мире, а в 1986 году ее имя звучало иначе — где-то в Еманжелинске Челябинской области России родилась девочка — Ирина Шайхлисламова.

Это случилось в самой обычной семье шахтера и преподавательницы музыки. Однако сама Ира выросла далеко не самой обычной девочкой, в ней сочетались татарские и русские корни - невероятная внешность, длинные ноги, глубокие глаза и четкие скулы не могли не привлекать внимание.

История Ирины похожа на сказку — обычные школа и колледж в Челябинской области сменились работой в модельном агентстве, куда ее пригласили представители местного имидж-клуба. А дальше закрутилось! Конкурсы красоты, скауты, работа в Европе и мировые подиумы!

Сейчас Ирина одна из самых дорогих и популярных супермоделей во всем мире. На ее фото и образы можно смотреть бесконечно — "Рамблер" покажет, почему Шейк считают самой "горячей" русской.

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Ирина Шейк
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