Почему Ирину Шейк считают самой эффектной русской моделью

Весь мир знает имя Ирины Шейк, как одной из самых успешных и востребованных моделей в мире, а в 1986 году ее имя звучало иначе — где-то в Еманжелинске Челябинской области России родилась девочка — Ирина Шайхлисламова.

Это случилось в самой обычной семье шахтера и преподавательницы музыки. Однако сама Ира выросла далеко не самой обычной девочкой, в ней сочетались татарские и русские корни - невероятная внешность, длинные ноги, глубокие глаза и четкие скулы не могли не привлекать внимание.

История Ирины похожа на сказку — обычные школа и колледж в Челябинской области сменились работой в модельном агентстве, куда ее пригласили представители местного имидж-клуба. А дальше закрутилось! Конкурсы красоты, скауты, работа в Европе и мировые подиумы!