Путь визажистки к телу мечты был тернист. Гоар Аветисян уменьшилась чуть ли не в два раза, а после сделала несколько пластических операций по подтяжке кожи и уменьшила грудь. Но только хирургических вмешательств недостаточно для того, чтобы сохранять фигуру в таком виде, к которому стремилась бьюти-блогер.

Долгие годы Гоар удавалось удерживать вес на отметке 71–73 килограмма, но в последнее время девушка расслабилась и достигла цифры 84.

«Я долго не решалась выкладывать это видео, но сделала это, чтобы у самой была мотивация нажать на газ. <...> В этом весе я не была последние два года», — призналась звезда в новом ролике в инстаграме*.

Худеть Гоар уже начала. Всего за неделю ей удалось сбросить пять килограммов, три из которых, по ее словам, вода. Сейчас вес встал, но визажистка не сдается. Она исключила из рациона мучное, сладкое, газировки, жареное и жирное. Ест яйца, творог, ягоды, фрукты, овощи, мясо, морепродукты и орехи. Кроме того, Гоар подключила интервальное голодание: 18 часов ничего не ест, а в оставшиеся шесть у нее два полноценных приема пищи.

Звезда, уверены, «лишние» килограммы сбросит без труда. При взгляде на ее снимки до и после экстремального похудения кажется, что эта девушка способна на все!

* Запрещен в РФ.