Под брендом Love Republic планируют выпускать косметику

В России готовятся к выпуску косметики под маркой Love Republic. Об этом сообщает издание Shopper’s.

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Напомним, что бренд осуществляет продажи одежды. Он принадлежит фэшн-ретейлеру Melon Fashion Group. Редакция обратила внимание на то, что заявка на регистрацию товарного знака Love Republic Beauty была подана компанией 11 января.

Новый бренд займется выпуском кремов для лица, средств по уходу за волосами, декоративной косметики, духов и помад. При этом ретейлер не стал комментировать данный вопрос.

Глава «Этерна» Дмитрий Томилин сообщил об отсутствии большого опыта у российских фэшн-ретейлеров в выпуске косметики и парфюмерии. При этом, как уточнил он, компании стараются выбирать лучшие бизнес-модели и подражать известным иностранным фирмам.