Louis Vuitton выпустит книгу «Атлас парфюмерии»

Главный специалист по созданию ароматов в Louis Vuitton Жак Кавалье-Белльтрюд раздавал на днях автографы журналистам на презентации своей книги в центре Парижа. Неважно, сколько раз он это делал, очередь из желающих постоянно росла, в процессе обогащаясь разговорами и бокалами с шампанским.

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В 380-страничном томе под названием «Атлас парфюмерии» описаны растения, участвующие в создании ароматов. Такие как кей лайм, ветивер, уд, которые Кавалье-Белльтрюд рассматривает с поэтическим восторгом и уверяет, что они помогают создавать необыкновенную продукцию компании LVMH Moët Hennessy, входящей в группу LV.

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Откуда он черпал вдохновение, приступая к работе над книгой?

«Любовь к чистым материалам и преклонение перед природой, - утверждает парфюмер. – И постоянная благодарность природе за рождение таких фантастических материалов».

Создание прекрасно иллюстрированной, охватывающей три континента книги заняло у него почти три года.

«Это сподвигло меня на путешествие. Знаю, что работаю в бренде путешественников, и моя жизнь – это путешествие», - добавил с улыбкой Жак.

Книга имеет три разных обложки и структурирована с учётом территории произрастания того или иного растения. Африканский раздел, например, содержит рассказы о какао из Кот-Д’Ивуара, ладане из Сомали, нероли из Туниса и розмарине из Марокко. А в американский вошла информация о перуанском бальзаме из Сальвадора, гваяковом дереве из Парагвая и кардамоне из Гватемалы.

В работе над «Атласом парфюмерии» Кавалье-Белльтрюду помогал писатель Лионель Паллье, иллюстратор Аврора де ла Моринери и фотограф Себастьян Занелла.

Издательство Thames & Hudson выпустит книгу ограниченным тиражом. Она будет доступна по цене в 160 евро (около 16 тысяч рублей) со 2-го февраля в некоторых из французских бутиков Louis Vuitton, а со 2-го апреля её смогут купить иностранные поклонники парфюмерной продукции бренда. В этот же день в бутиках LV появится в продаже «Специальный набор атласа парфюмерии», состоящий из книги и 45-и флаконов с чистыми экстрактами растений по цене в 5 тысяч евро.