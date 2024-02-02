Набирает популярность мужской аналог «профиля Джоли»: вот как это выглядит

Если при упоминании ботокса вы представляете женщину за 40, которая стремится избавиться от морщин, возможно, вы просто не в курсе тренда на ботокс у мужчин. Они с помощью инъекций ботулотоксина в первую очередь хотят добиться не идеально гладкого лба, а волевого подбородка. И если в женском варианте эта процедура известна как «профиль Джоли», в данном случае прообразом идеальных черт лица стал Райан Гослинг.

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«Табу на мужские косметические процедуры постепенно сходит на нет. Все больше мужчин прибегают к процедурам», — приводит слова косметолога Эда Робинсона Daily Mail.

По словам специалиста, за «бротоксом», как прозвали этот тренд в Сети, к нему приходят в основном мужчины от 20 до 30 лет, которых беспокоят их природные данные. И, стоит признать, в некоторых случаях речь идет скорее об исправлении дефектов, чем о желании обзавестись голливудской внешность.

Напоминаем, что, как бы ни был прекрасен результат в блогах косметологов, эффект от процедуры не будет длиться вечно — через несколько месяцев от Райана Гослинга в чертах лица ничего не останется.