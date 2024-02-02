Макияж без макияжа — главный бьюти-тренд 2024 года

Всплеск популярности стиля «тихая роскошь», а также всеобщее увлечение ЗОЖ и спортивным стритвиром коснулись и культуры декора лица. Как никогда стал актуален «макияж без макияжа».

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Актуальны, например, «голые» губы. Причем это бьюти-направление касается не только повседневных образов, но и вечерних, и даже стиля красных дорожек. В частности, издание WWD посвятило целую статью «нюдовым губам», замеченным в большом количестве на церемонии награждения «Золотой глобус» в январе. С губами естественных оттенков мероприятие посетили Селена Гомес, Билли Айлиш, Элизабет Дебики и другие звезды.

«Сейчас следует обратить внимание на максимально естественные оттенки, без яркого акцента и без контура. Можно также отметить тренд под названием «эффект зацелованных губ», пришедший из Кореи. Это губы с размытым контуром. Кореянки также предпочитают наносить помаду ближе к слизистой, не доходя до контура, что смотрится естественно и натурально», — советует представитель корейского бренда косметики Muzigae Mansion Ксения Тен.

Отдельная бьюти-история касается бровей, а точнее, их отсутствия. В течение нескольких последних лет все носили естественные широкие брови, и они остаются, но также актуальны будут и «голые» брови.

«Еще осенью 2023 года к нам ворвался тренд, который периодически возникает, — это отсутствие бровей как таковых. Их обесцвечивают, чтобы придать лицу необыкновенную красоту. Мода должна впечатлять и интриговать, что и делают брови такого рода», — отметил ведущий визажист России и стран СНГ, стилист по волосам Эрнест Мунтаниоль, выступая на Московской неделе красоты.

«СберМегаМаркет»: популярность декоративной косметики для лица растет быстрее, чем уходовой. Так, спрос на средства для ухода вырос на 7%, а на средства для макияжа — на 33%.

Макияж без макияжа вовсе не означает отсутствие косметики, речь идет об имитации естественности, причем очень старательно сделанной. Так, в Chanel этой зимой представили коллекцию палеток Le Beiges Winter Glow для создания эффекта здорового румянца, который бывает, если весь день провел на свежем воздухе, на морозе.

Такой естественный морозный румянец называют еще «клубничным».

«В 2023 году Хейли Бибер задала интересный тренд на так называемый клубничный румянец. Как раз такой прием с нанесением румян на щечки и переносицу дарит очень милый и естественный эффект, а особый шарм могут добавить веснушки», — рассказала Ксения Тен.

В контексте этой моды на естественность румяна приобретают новое значение: они теперь не только для щек.

«Для создания макияжа без макияжа в принципе достаточно использовать освежающие румяна в роли многофункционального продукта: нанесите розовый оттенок румян на щеки, растушевывая к виску, чтобы придать холодное естественное свечение коже. Затем нанесите немного продукта на веки и губы для создания монохромного натурального макияжа. Так вы подчеркнете природную красоту и создадите впечатление невероятной свежести и легкости образа», — объясняет создатель и креативный директор марки Annbeauty Анна Карташова.

«Основа любого макияжа — это правильная подготовка продуктами по своему типу кожи. Не стоит пренебрегать этапами тонизирования и увлажнения кожи перед макияжем. Как база под макияж, которая подойдет абсолютно любому типу кожи, — сыворотка с эффектом фотошопа от Mixit Skin Chemistry Cinderella Serum, обязательно «запечатайте» ее своим любимым кремом, дайте впитаться средствам, а только затем наносите тональный крем, и желательно бьюти-спонжем для легкого покрытия. Пушистые и воздушные брови, коричневая тушь, кремовые румяна и блеск для губ в цвет румян — это все, что вам нужно для макияжа без макияжа», — рассказала амбассадор бренда Mixit, визажист/бровист Олеся Григорьян.

Еще одно интересное направление мейкапа — glass skin — влажная кожа.

«Эта тенденция, как и многие другие мейкап-тренды, зародилась в Корее. Glass skin — это сияющая, словно влажная кожа. Причем в мейкап этот тренд пришел из ухода. И на рынок хлынули всевозможные сияющие блески для губ, блески с шиммером», — рассказала основатель проекта 82Box Мария Никитина.

«Глазированный макияж», который также стал уже визитной карточкой Хейли Бибер, активно идет в массы, отмечает и визажист Олеся Григорьян и считает, что эта тема получит свое развитие.

Олеся Григорьян, визажист:

«Кроме того, следует отметить, что новый кутюрный показ Джона Гальяно для Maison Margiela в совместной работе с визажистом Пэт Макграт вызвал массу восхищения и обсуждений у модных критиков. Лица моделей были словно покрыты сиропом, восторг да и только. Уверены, что все производители декоративной косметики пытаются разгадать этот секретный ингредиент, так что любителям матовой кожи и классического макияжа придется подождать своей очереди в возвращении их любимого тренда. А пока дорогу сладкой, облитой глазурью коже!»

Декоративный тренд «макияж без макияжа» связан и глобальными тенденциями ухода за кожей.

«Развивается культура правильного ухода за кожей, исправляются ошибки, заблуждения, популярные десятилетиями. Так, например, буквально недавно многие поняли, что жирную кожу необходимо увлажнять, а не подсушивать. А знаете, как говорят в Корее? Модный не тот, кто пользуется хорошим тональным кремом, а тот, кто добился красивой и сияющей кожи! И как же похвастаться естественным сиянием кожи? Правильно, минимально использовать тонирующие средства в своем ежедневном макияже», — рассказала Ксения Тен.

«Лэтуаль»: О тренде на естественность в макияже говорят и продажи. Самыми востребованными средствами, которые россияне приобретали в 2023 году, стали не красные помады, не яркие подводки, а бальзамы для губ, BB-кремы, гели для ухода за ресницами и бровями.

Яркий макияж — это маска, помогающая зачастую скрыть недостатки кожи. Естественный тоже, конечно, маска, но более тонкая и требующая здоровой кожи. О том, как подготовиться к тренду «макияж без макияжа», рассказала косметолог, член аккредитационной комиссии медицинских сестер по косметологии, автор путеводителя по домашнему уходу за кожей, эксперт Naos Александра Чевычелова.

Александра Чевычелова косметолог, член аккредитационной комиссии медицинских сестер по косметологии, автор путеводителя по домашнему уходу за кожей, эксперт Naos

«В начале нулевых пошло веяние ярких макияжей, как правило, с плотной тональной основой. Мало кого волновало на тот момент качество кожи, любые несовершенства замазывали косметикой. Тогда же, кстати, существовал бум на тяжелую артиллерию в домашнем уходе: использовались жесткие спиртовые лосьоны и травматичные скрабы. Сейчас мы наблюдаем лишь отголоски тех времен. Маленькими шажками мы пришли к тренду на натуральность и чистоту. Это затронуло многие сферы жизни: чистота питания, чистота мыслей и окружения, минимальные составы косметики, естественный макияж. Чтобы «носить» такой макияж, необходимо правильно ухаживать за кожей на постоянной основе и специально готовить кожу к каждому такому макияжу. В вашей ежедневной рутине ухода обязательно должно быть мягкое очищение, увлажняющий крем и средство с SPF/PPD. Накануне макияжа, за сутки, я рекомендую выполнить легкий кислотный пилинг. А непосредственно перед нанесением макияжа использовать кремовую маску с гиалуроновой кислотой, и лучше ее не смывать, а удалить слегка влажным ватным диском. Затем воспользоваться патчами для области вокруг глаз. И по окончании экспозиции патчей нанести увлажняющую сыворотку и крем».