54-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в прозрачном топе

Певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на программе Saturday Night Live. Фотографии знаменитости были опубликованы на сайте Daily Mail.

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54-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику в откровенном образе. Актриса надела черный прозрачный топ, серый длинный жилет, широкие брюки и зеленые кожаные перчатки. Звезда дополнила свой наряд солнцезащитными очками в круглой оправе, массивным колье, белой сумкой и туфлями на платформе. Певица сделала локоны и нюдовый макияж.

В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке "Венецианского кинофестиваля". Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более чем 5 миллионов долларов.