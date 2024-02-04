54-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в прозрачном топе
Певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на программе Saturday Night Live. Фотографии знаменитости были опубликованы на сайте Daily Mail.
54-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику в откровенном образе. Актриса надела черный прозрачный топ, серый длинный жилет, широкие брюки и зеленые кожаные перчатки. Звезда дополнила свой наряд солнцезащитными очками в круглой оправе, массивным колье, белой сумкой и туфлями на платформе. Певица сделала локоны и нюдовый макияж.
В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке "Венецианского кинофестиваля". Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более чем 5 миллионов долларов.
В июле 2022-го знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Спустя несколько недель Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли свадьбу. У невесты было несколько белоснежных платьев, над которыми работал Дом моды Ralph Lauren. Торжество завершилось тортом Minette Rushing Custom Cakes, танцевальной вечеринкой и фейерверком.