Что из гардероба бабушек будет в тренде в 2024 году, рассказала стилист

Модные тренды меняются постоянно. Однако новое — это, как известно, хорошо забытое старое. Бывает, что в моду возвращаются вещи, которые носили бабушки современных модниц.

© Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», 2023.

О том, какие предметы гардероба старшего поколения вновь в тренде, «Рамблер» спросил у стилиста и имиджмейкера Савельевой Анны.

В последние дни 2023 года в сети завирусились ролики с женщинами, одетыми в стиле позднего СССР. Однако западная аудитория восприняла новый тренд как моду на все славянское, ведь детали этих луков встречаются в Восточной Европе до сих пор. Россияне же увидели в новом веянии 80-е и 90-е прошлого столетия. Однако моде россиянки все же предпочитают следовать.

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«Шубки, жилетки или шапки. Объемный мех сейчас в моде также, как и вся атрибутика Slavic girl или maf wife», — пояснила эксперт.

В самом тренде, как утверждает Анна Савельева, сейчас меховая шубка с увеличенной линией плеча. Ее также можно сочетать с шапкой-балаклавой и грубыми ботинками. Последнее, судя по социальным сетям, вернулось в моду благодаря успеху сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», действие которого разворачивается в конце 80-х, когда в моде были меховые шапки и объемные шубы.

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Массивную меховую шапку, в мире моды известную как шапка папаха, правильно будет надеть с укороченным пуховиком. Идеальным дополнением к образу станут ботфорты.

«Вам повезет, если вы найдете высокие перчатки. Если они будут кожаные, то считайте, нашли клад. Поверх перчаток можно надеть кольца, образ будет очень ярким. Также можно использовать винтажные броши», — считает стилист.

Кроме того, не стоит проходить мимо чепчиков. Их, рассказывает эксперт, сегодня носят многие модницы. Также следует обратить внимание на блузы и водолазки из кружева.

«Здорово, если вы раздобудете жемчужные бусы, которыми можно украсить шею, намотав их хаотично», подытожила стилист Анна Савельева.

Не стесняйтесь заглядывать в гардеробы своих бабушек. Учитывая тренды, у вас вполне есть шанс отыскать в них настоящее модное сокровище. Это касается не только нового веяния на образы из позднего СССР. Важно отметить, что вещи прошлого могут обладать интересным дизайном, что само по себе всегда высоко ценится в мире моды.

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Среди вещей старшего поколения можно отыскать по-настоящему раритетные вещи. Например, аксессуары царской эпохи. С ними вы создадите действительно уникальный образ, которого ни у кого из вашего окружения точно не будет. А еще в этой детали образа вполне может скрываться история вашей семьи, что делает ее по-настоящему бесценным предметом в гардеробе.