Саша Бортич показала, как выглядела во время беременности

Актриса Саша Бортич звезда фильмов «Холоп» и «Я худею» Саша Бортич стала мамой в 2020 году.

Для фанатов ее творчества новость была неожиданной, потому что она тщательно скрывала беременность и никак не давала понять публике, что остепенилась и родила своему избраннику предпринимателю Евгению Савельеву наследника.

С тех пор прошло уже более трех лет, и сейчас Бортич решила показать фанатам редкое фото с того времени, потому что многие просили ее рассказать побольше о том периоде своей жизни.

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О разводе с Евгением Савельевым Саша сообщила в мае прошлого года.