Как понять в самом начале, что брак обречен на провал

В то время как одни люди годами живут вместе, но не связывают себя узами брака, другие отправляются в ЗАГС спустя месяц отношений. Никто не может дать гарантии, что в первом или во втором случае отношения точно пройдут проверку временем.

© Кадр из фильма "Брачная история"

Однако, если своевременно обращать внимание на "красные флаги" в отношениях, можно понять, что брак с партнером с большой долей вероятности обернется разводом.

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Подробнее о том, как выяснить это до штампа в паспорте – читайте в материале "Рамблера".

Вы не видите смысла в замужестве

Или же не видите смысла выходить замуж за конкретного человека. Мандраж перед свадьбой – вполне естественная реакция психики на большие перемены в жизни. Однако если вы не уверены в своем выборе и вообще не считаете нужным для себя выходить замуж, велика вероятность, что такой союз долго не проживет.

Довольно часто люди играют свадьбу под давлением консервативных родственников, что также является ошибкой. В данном вопросе следует прислушиваться исключительно к своим желаниям и ценностям.

Вы испытываете к партнеру только дружеские чувства

Партнер должен быть другом, но вместе с тем вы должны также испытывать к нему и романтические чувства. В противном случае, ваши отношения будут лишены одной из главных составляющих крепкого брака – любви и физического влечения. В таком случае велика вероятность столкнуться с изменами с обеих сторон.

Вы несовместимы в постели

Некоторые пары могут обходиться без интимной близости, но для многих секс все же является важной частью отношений. Если ваши сексуальные потребности совершенно не совпадают с сексуальными потребностями партнера (например, для вас важно заниматься любовью несколько раз в неделю, а возлюбленному хватает одного раза в месяц), это может стать серьезным препятствием для крепких долгосрочных отношений.

Прежде всего при несовместимости в постели следует обратиться к сексологу, но если специалисту не удастся вам помочь, не исключено, что вам придется расстаться с партнером.

У вас несовместимые интересы