Как понять в самом начале, что брак обречен на провал
В то время как одни люди годами живут вместе, но не связывают себя узами брака, другие отправляются в ЗАГС спустя месяц отношений. Никто не может дать гарантии, что в первом или во втором случае отношения точно пройдут проверку временем.
Однако, если своевременно обращать внимание на "красные флаги" в отношениях, можно понять, что брак с партнером с большой долей вероятности обернется разводом.
Подробнее о том, как выяснить это до штампа в паспорте – читайте в материале "Рамблера".
Вы не видите смысла в замужестве
Или же не видите смысла выходить замуж за конкретного человека. Мандраж перед свадьбой – вполне естественная реакция психики на большие перемены в жизни. Однако если вы не уверены в своем выборе и вообще не считаете нужным для себя выходить замуж, велика вероятность, что такой союз долго не проживет.
Довольно часто люди играют свадьбу под давлением консервативных родственников, что также является ошибкой. В данном вопросе следует прислушиваться исключительно к своим желаниям и ценностям.
Вы испытываете к партнеру только дружеские чувства
Партнер должен быть другом, но вместе с тем вы должны также испытывать к нему и романтические чувства. В противном случае, ваши отношения будут лишены одной из главных составляющих крепкого брака – любви и физического влечения. В таком случае велика вероятность столкнуться с изменами с обеих сторон.
Вы несовместимы в постели
Некоторые пары могут обходиться без интимной близости, но для многих секс все же является важной частью отношений. Если ваши сексуальные потребности совершенно не совпадают с сексуальными потребностями партнера (например, для вас важно заниматься любовью несколько раз в неделю, а возлюбленному хватает одного раза в месяц), это может стать серьезным препятствием для крепких долгосрочных отношений.
Прежде всего при несовместимости в постели следует обратиться к сексологу, но если специалисту не удастся вам помочь, не исключено, что вам придется расстаться с партнером.
У вас несовместимые интересы
Например, вы хотите увидеть весь мир и не мыслите жизни без путешествий, а ваша вторая половинка – домосед, который сторонится поездок и перелетов. Или же вам близок активный отдых, и вы не поощряете досуг в интернете, а ваш партнер при этом фанат компьютерных игр и блогер. В этих и других ситуациях, когда его и ее интересы прямо противоположны друг другу, порой не удается найти компромисс, из-за чего такие браки распадаются.