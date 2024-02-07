Как подтянуть кожу и овал лица без ботокса

О том, что такое ботокс и как иначе следить за качеством кожи без уколов, "Рамблеру" рассказала Анжелика Ужва, врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC, врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер по аппаратным и инъекционным методикам.

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Что такое ботокс

В массовом понимании "ботоксом" называют уколы, блокирующие мимику лица и избавляющие от морщин. Но, на самом деле, не все так просто.

Препаратов, которые в народе называют "ботоксом" есть несколько и сначала их применяли вовсе не для красоты.

Так, по словам врача, ботулотоксины типа А (Ботокс, Диспорт, Ксеомин, Миотокс и т.д.), - это прежде всего лекарственные препараты, которые получили широкое применение в неврологии, для лечения мигрени, и в педиатрии для снятия гипертонуса мышц у детей с ДЦП.

Те дозировки ботулотосина, или нейропротеина, которые используются в косметологических целях, абсолютно безопасны и прекрасно нивелируют активную мимику и мимические морщины. Конечно же, такие процедуры должен выполнять только профессиональный врач-косметолог, поэтому всегда проверяйте наличие диплома о высшем медицинском образовании и соответствующие сертификаты. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

Противникам ботокса

Однако, несмотря на безопасность процедуры, есть люди, которые прибегать к ней не хотят и ботулинотерапию для себя не рассматривают, но мечтают справиться с возрастными изменениями кожи.

В таком случае врач рекомендует провести тщательную диагностику кожи и сформировать индивидуальный план лечения с косметологом, которому вы доверяете как профессионалу.

Практически каждый пациент мечтает о восстановлении тонуса и тургора кожи лица и шеи, четком овале лица и в целом, здоровом состоянии кожи. Исходя из своего 20-летнего опыта, я считаю основой и фундаментом в эстетической медицине являются аппаратные методики. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

Среди наиболее эффективных базовых методик косметолог назвала следующие процедуры:

Ультразвуковой СМАС-лифтинг;

Игольчатый радиолифтинг;

Фототерапия и лазерная терапия, с применением различных лазерных спектров.

Подробнее об эффективных процедурах

Ультразвуковой СМАС — лифтинг выполняется на аппарате Ultraformer MPT.

Это аппарат последнего поколения, который при помощи сфокусированного ультразвука воздействует на поверхность мышц, обеспечивая подтяжку тканей лица и тела, за счет стимуляции клеток кожи и выработки собственного коллагена. Эта процедура не требующая реабилитационного периода прекрасно впишется даже в самый активный социальный график. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

Для подтяжки кожи и эффективного сокращения тканей лица, дряблой кожи век и шеи, по словам эксперта, бесспорным лидером является игольчатый радиолифтинг на аппарате Morpheus.

Такая процедура активно стимулирует выработку нового коллагена, уплотняет кожу и скульптурирует лицо и шею. Эффект от процедуры практически всегда впечатляющий и сохраняется длительное время. Процедура требует незначительной реабилитации, о чем вас всегда предупреждает лечащий врач.

Дополнительно, с такими методиками, косметологи используют фототерапию.

Всем известная фототерапия (BBL), как правило, выполняется в комплексе с выше упомянутыми методиками, так как направлена на восстановление ДНК клеток кожи, выравнивание ее цвета, за счет лечения гиперпигментации и купероза. Это одна из самых востребованных процедур, особенно в осенне-зимний период. Фототерапия выполняется курсом из 4-6 процедур, 1 раз в 3-4 недели. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

Кроме того, специалист рассказала о лазерном лечении кожи, которое включает в себя абсолютно безболезненную и комфортную фотонотерапию, по протоколу 4D-омоложения, а также лазерных пилингов и шлифовок, которые очень эффективно используются ещё с прошлого века.

4D-омоложение на аппарате Fotona позволяет проработать ткани на всех четырех уровнях (мышцы, связки, подкожно-жировой слой и собственно кожа), как со стороны слизистой, так и со стороны кожи пациента. В итоге достигается великолепный и стойкий эффект лифтинга. Лазерные пилинги и шлифовки направлены на выравнивание рельефа кожи, лечение рубцов постакне и улучшения качества кожи в целом. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

При этом врач рекомендует не игнорировать домашний уход за кожей.