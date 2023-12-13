Некоторые продукты обладают волшебным составом, который помогает коже выглядеть здоровой и красивой. О них напомнила дерматолог доктор Джессика Крант, сообщает издание Daily Express .

Шпинат, имбирь, перец, куркума, лимон, груша и мята являются хорошими источниками таких антиоксидантов, как витамины С и Е. Кроме того, в их состав входят минералы, которые противостоят разрушающему коллаген сахару при его попадании в организм.