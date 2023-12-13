Дерматолог Крант напомнила о лучших продуктах для здоровья и тонуса кожи
Некоторые продукты обладают волшебным составом, который помогает коже выглядеть здоровой и красивой. О них напомнила дерматолог доктор Джессика Крант, сообщает издание Daily Express.
Шпинат, имбирь, перец, куркума, лимон, груша и мята являются хорошими источниками таких антиоксидантов, как витамины С и Е. Кроме того, в их состав входят минералы, которые противостоят разрушающему коллаген сахару при его попадании в организм.
Коллаген представляет собой необходимый для организма белок, который отвечает за структуру кожи. Он необходим для поддержания ее эластичности и упругости.
"Каждый из этих продуктов обладает определенными преимуществами. К тому же они отлично дополняют друг друга", – отметила эксперт.
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