Названа модная замена микроюбке

Фэшн-редакторы назвали модную замену микроюбке в 2024 году. Соответствующий материал приводит французская версия журнала Vogue.

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Так, вместо данного предмета гардероба эксперты посоветовали носить микрошорты, которые в настоящее время перешли из разряда пляжной одежды в разряд повседневной. Подобные вещи продемонстрировали в своих коллекциях такие популярные бренды, как Chanel, Versace, Gucci и Stella McCartney.

Кроме того, такие шорты оказались привлекательны для многих звезд. Например, их приобрели американские модели Эмили Ратаковски, Кайя Гербер и Хейли Бибер.