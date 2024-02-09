Гламур поколения Z: яркие выходы Зендеи на красную дорожку

От исполнения ролей в «Эйфории» и «Величайшем шоумене» до создания модной линии в стиле спорт-шик, Зендея зарекомендовала себя силой, с которой считаются в мире моды и дизайна. Начав карьеру в Disney, она с тех пор захватила как большой экран, так и красную дорожку. А всё благодаря уникальному стилю и актёрскому мастерству.

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Оставим на рассмотрение критикам её теле и киноработы, а вспомним в этом обзоре её яркие образы с премьер и других светских мероприятий. Благодаря сотрудничеству со знаменитым стилистом Лоу Роучем, Зендея часто демонстрирует продукцию крупнейших модных лейблов и молодых талантов. От асимметричного платья Loewe до романтичного платья Веры Вонг, многогранная звезда «блестит» на дорожках изысканным стилем, обтекаемыми силуэтами и смелыми решениями, как и положено представительнице поколения Z.

«История рыцаря»

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Назовите ещё кого-то из ныне живущих, кто так шикарно будет выглядеть в кольчуге. Дань уважения Жанне Д’Арк – с блёстками вампирического Versace и космическими платформами – всё это Зендея показала на балу Met Gala в 2018-м, который был вдохновлён католицизмом. «Святость» было нелегко вписать в стиль, но актриса справилась.

«Ядовитый плющ»

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Созданное на заказ Верой Вонг платье в сочном зелёном Зендея надела на церемонию вручения премии Emmy в 2019-м. После этого поклонники захотели увидеть ещё больше коллабораций своей любимицы с известными мировыми брендами.

«Золушка-светлячок»

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Конструкция платья от Tommy Hilfiger, представленного актрисой на Met Gala в 2019-м, потребовала 20 углеродных стержней, 5 аккумуляторных батарей и 40 метров светодиодных проводов. Появление Зендеи на дорожке вечера вызвало культурный шок у собравшихся, в хорошем смысле слова, и это стоило того на все 100%.

«Мокрый эффект»

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Дебют Зендеи на Венецианском кинофестивале в 2021-м резонировал с городом на воде. Платье цвета кожи от Balmain с «мокрым» эффектом перекликалось и с её героиней Чани из фантастического киноэпоса «Дюна» Дени Вильнева. Ожерелье и кольцо с изумрудами сыграли на контрасте, добавив необходимого сияния образу «русалки».

«Классический голливудский гламур»

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Ужин, устроенный Bulgari в Венеции прошедшей осенью, Зендея посетила в корсетном платье из чёрного бархата от Richard Quinn. Роскошный наряд вызвал в памяти ассоциации с голливудскими звёздами середины XX в. Элизабет Тейлор и Дороти Дендридж.

«Розовые розы»

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Было сложно не заметить Зендею на церемонии вручения премий SAG Awards 2023 в этом нежно-розовом вечернем платье от Valentino. Креативный директор Пьерпаоло Пиччоли специально создал для неё наряд, который украсили 190 имитаций роз.

«Обитательница Арракиса»

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