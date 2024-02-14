Самые горячие тренды из 90-х, которые сейчас на пике популярности
Говорят, что мода циклична. Но в последние годы все тренды зациклилились именно вокруг эпохи 90-х — сейчас кажется, что это было время самых красивых и стильных людей.
Современное поколение вдруг возвращает давно забытые тренды, и если сейчас взять модницу-инфлюенсера и отправить ее на 20 лет назад, скорее всего, она идеально впишется в картинку.
"Рамблер" расскажет о самых горячих трендах 2024-го, родом из двухтысячных.
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