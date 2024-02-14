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Самые горячие тренды из 90-х, которые сейчас на пике популярности

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Мотокуртки оттеснили косухи и бомберы на второй план. Теперь самые модные девушки одеваются как подружки мотоциклистов.
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Мотокуртки оттеснили косухи и бомберы на второй план. Теперь самые модные девушки одеваются как подружки мотоциклистов. 
© Соцсети
Помните популярные в 90-х босоножки и вьетнамки на танкетках. Теперь они снова в моде! Ура!
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Помните популярные в 90-х босоножки и вьетнамки на танкетках. Теперь они снова в моде! Ура! 
© Соцсети
Брюки карго с объемными карманами уже два года не уходят из фаворитов модных инфлюенсеров. Начали с хаки, а заканчиваем трендовым розовым цветом.
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Брюки карго с объемными карманами уже два года не уходят из фаворитов модных инфлюенсеров. Начали с хаки, а заканчиваем трендовым розовым цветом. 
© Соцсети
Велосипедки и свитшоты с крупными надписями сейчас нравятся всем.
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Велосипедки и свитшоты с крупными надписями сейчас нравятся всем. 
© Соцсети

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Бельевой расслабленный стиль снова в моде. Никто больше не красится в три слоя и не делает безупречную укладку, если хочет быть в моде.
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Бельевой расслабленный стиль снова в моде. Никто больше не красится в три слоя и не делает безупречную укладку, если хочет быть в моде. 
© legion-media.ru
Клетка и деним — лучшее комбо.
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Клетка и деним — лучшее комбо. 
© legion-media.ru
Гранж-стиль, колготки, потертые кеды и рокерские футболки!
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Гранж-стиль, колготки, потертые кеды и рокерские футболки! 
© Cоцсети

Говорят, что мода циклична. Но в последние годы все тренды зациклилились именно вокруг эпохи 90-х — сейчас кажется, что это было время самых красивых и стильных людей.

Современное поколение вдруг возвращает давно забытые тренды, и если сейчас взять модницу-инфлюенсера и отправить ее на 20 лет назад, скорее всего, она идеально впишется в картинку.

"Рамблер" расскажет о самых горячих трендах 2024-го, родом из двухтысячных.

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