Стилист назвал одежду, которую нельзя носить после 35 лет

Стилист Аполлон Байгакофф перечислил одежду, которую лучше не носить после 35 лет. Об этом он рассказал Marie Claire.

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Стилист призвал отказаться от чересчур провокационных нарядов, одежды в сочетании коричневый + черный, футболки с мультяшными персонажами и надписями, цветных колготок и моделей с надписями, кроп-топов, вещей в рок-стиле, моделей с анималистичными принтами или кислотных цветов и туфель-копытц. В заключение он отметил рваные джинсы.

«Они подчеркивают в вас бунтарский дух, но выглядят неуместно. Оставьте рваные джинсы и джинсовки подросткам, а себе прикупите классические джинсы, подходящие фигуре. И они не обязательно должны быть скучными. Вы можете почувствовать себя необыкновенно и притянуть все мужские взгляды, просто подобрав свой идеальный вариант», — посоветовал эксперт.

Накануне стилист Александр Рогов назвал главные тренды 2024 года. Эксперт рекомендовал обратить внимание на состаренные вещи и ковбойский стиль. Он также отметил актуальность большого количества украшений на сумках.