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Россиянкам назвали визуально улучшающие фигуру модные джинсы

Стилистка Ирина Лебедева назвала россиянкам визуально улучшающие фигуру модные джинсы. Ее комментарий публикует портал «Я покупаю».

Россиянкам назвали визуально улучшающие фигуру модные джинсы
© Lenta.ru

По словам специалистки, зрительно удлинить ноги и сделать силуэт стройнее помогут брюки из денима прямого кроя с высокой посадкой. В то же время скорректировать внешность получится, выбрав широкие штаны, порванные в области коленей, или расклешенный от бедра вариант.

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Кроме того, эксперт посоветовала присмотреться к прямым джинсам длины макси в сочетании с обувью на каблуках и прямым брюкам со строчкой.

Также в список вошли baggy — широкие штаны прямого кроя — и объемная модель с заниженной талией, которая подойдет высоким девушкам с узкими бедрами.

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Ирина Лебедева