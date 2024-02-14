Россиянкам назвали визуально улучшающие фигуру модные джинсы

Стилистка Ирина Лебедева назвала россиянкам визуально улучшающие фигуру модные джинсы. Ее комментарий публикует портал «Я покупаю».

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По словам специалистки, зрительно удлинить ноги и сделать силуэт стройнее помогут брюки из денима прямого кроя с высокой посадкой. В то же время скорректировать внешность получится, выбрав широкие штаны, порванные в области коленей, или расклешенный от бедра вариант.

Кроме того, эксперт посоветовала присмотреться к прямым джинсам длины макси в сочетании с обувью на каблуках и прямым брюкам со строчкой.