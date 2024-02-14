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Молодежь вернулась к шубам вопреки ненависти зоозащитников

Молодежь вернула в моду шубы вопреки возмущениям зоозащитников. Соответствующий материал публикует New York Post.

Молодежь вернулась к шубам вопреки ненависти зоозащитников
© Lenta.ru

Представители поколения Z и знаменитости принялись массово носить меховые изделия, в том числе пальто, шубы и различные аксессуары. Модные эксперты связывают популярность данных предметов гардероба с актуальностью таких эстетик, как «жена бандита» и «типичная славянка», для которых характерны меховые вещи.

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Среди инфлюэнсеров, которые последовали тенденции, оказались модель Кендалл Дженнер, певица Дуа Липа, телезвезда Хлои Кардашьян, поп-исполнительница Рианна, а также рэперша Ice Spice, предпринимательница Ким Кардашьян и другие. При этом отмечается, что звезды носят как натуральный, так и искусственный мех, несмотря на ненависть со стороны активистов.

В январе стилист Александр Рогов также назвал новый тренд в одежде. По словам эксперта, на улицах мировых столиц моды все чаще стали появляться знаменитости и любители фэшн-индустрии в так называемых куртках рабочего.

Тренды
Липа Дуа
Хлоя Кардашьян
Кендалл Дженнер
Рианна
Александр Рогов
Ким Кардашьян