Супермодели потому и "супер": их тонкими талиями, голливудскими улыбками и сияющей кожей сложно не восхищаться. Они не ходят, а летают по подиуму, иллюстрируя наряды именитых дизайнеров в наиболее выигрышном свете.

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Несмотря на то что в последние годы индустрия моды плавно перестраивается с болезненной худобы на подтянутые формы и здоровый румянец, вес моделей редко превышает 55-60 килограммов при росте свыше 170 сантиметров.

Как им удается быть такими идеальными и неужели секрет состоит лишь в активном образе жизни и богатом полезными продуктами рационе? В этой статье "Рамблер" расскажет, как худеют супермодели на самом деле и почему не стоит им подражать.

Брук Шилдс

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Звезда "Голубой лагуны", например, когда-то была приверженцем так называемой грейпфрутовой диеты. Суть ее состоит в том, что модель, когда ей требовалось в короткие сроки сбросить лишние килограммы, на протяжении нескольких дней потребляла не более 1000 калорий в сутки: завтракала парой вареных яиц, на ужин съедала небольшой кусочек мяса с овощами, а на протяжении дня отдавала предпочтение цитрусовым.

По словам специалистов, грейпфрутовую диета действительно можно назвать эффективной, но только за счет строгого ограничения калорий, а не из-за какого-то волшебного фермента, содержащегося в пестром фрукте. Недоедание может привести к потере мышечной массы, замедлению метаболизма и, в тяжелых случаях, к серьезным проблемам из-за недоедания, в том числе расстройству пищевого поведения.

Наоми Кэмпбелл

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Со слов легенды подиума, она проводит много времени в спортивном зале и не потребляет мясо. Но в 2010-е годы, например, в ходе интервью различным журналам она признавалась, что чуть ли не на постоянной основе сидит на диетах и время от времени проводит дни "очистки", то есть ничего не ест.

"Я не морю себя голодом. Но если я хочу провести день без еды, то я делаю это и просто пью воду или сок. Все зависит от того, как я себя чувствую. И это может быть один день, а могут быть и два дня в неделю. Все происходит исключительно по моему желанию".

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Время от времени Линда Евангелиста, как она сама не раз рассказывала, прибегала к аналогичному "лайфхаку", то есть отказывалась от пищи и пила в течение нескольких дней только воду и соки. А еще в ее рационе присутствовали слабительные чаи, которые, как известно, следует потреблять с особой осторожностью и с учетом особенностей своего состояния здоровья.