Кайя Гербер призналась, что только недавно осознала величие своей матери

Актриса Кайя Гербер в недавнем интервью призналась, что только в прошлом году осознала, что ее мама, Синди Кроуфорд, является одной из величайших супермоделей мира.

По словам 22-летней Кайи, это понимание пришло к ней после просмотра документального сериала «Супермодели». В киноленте был рассказан творческий путь самых известных супермоделей: Линды Евангелисты, Кристи Терлингтон и других. Среди них была и Синди Кроуфорд.

После просмотра девушка осознала, с какими трудностями столкнулась ее мама на пути к успеху. Кайя была восхищена силой своей мамы и ее стремлением к успеху, рассказала модель в беседе с The Wall Street Journal.

Сейчас девушка сама занимается модельной карьерой и делает в ней успехи. Однако Кайя признается, она понимает, какую роль в ее продвижении сыграла популярность и известность Кроуфорд. Несмотря на это, девушка стремится сама прокладывать свой путь в моделинге.