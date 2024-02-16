Стали известны модные тренды лета 2024 года

Показы коллекций весна – лето 2024 уже прошли, и настала пора готовиться к теплому сезону. Стало известно, какие модные тренды можно примерить грядущим летом.

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«Многослойность – один из приемов, позволяющий сделать образ более интересным и стильным, и дизайнеры используют его довольно часто», – передает RuNews24.ru.

В холода работать с многослойностью проще, но и весной-летом это возможно. Например, надеть топ под рубашку, жилет или блейзер на топы, платья и футболки. Самые модные цвета предстоящего лета – красный и металл. Если такие цвета для вас слишком яркие, можно начать с аксессуаров.

Бермуды в этом году снова актуальны: их можно носить с колготками весной. С блейзером образ будет еще более трендовым.