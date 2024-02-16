Дерматологи назвали частую ошибку при мытье волос, ведущую к облысению

О том, как распространенная ошибка при мытье волос на самом деле их убивает, рассказал дерматолог, доктор медицинских наук Денди Энгельман.

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По словам специалиста, мытье волос горячей водой может высушить кожу головы и привести к нежелательному зуду, а также вымыть из волоса натуральные естественные масла.

«Состояние кожи головы оказывает огромное влияние на рост и здоровье волос, поэтому сухая, нездоровая кожа головы с перхотью может замедлить рост волос или ослабить пряди», — объяснил он Byrdie.com .

Это означает, что для мытья головы лучше использовать холодную воду. Она сохранит натуральные масла и придаст волосам блеск, потому что благодаря ней поры будут закрыты. Кроме того, в волосах сохранится необходимая влага.

При этом мытье волос холодной водой в долгосрочной перспективе сделает волосы более здоровыми и увлажненными. Правильная температура воды поможет избежать перхоти, потому как кожа головы не будет пересушена. Из-за этого сами волосы будут не так быстро жирнеть.

Дерматолог и врач-эстетист Хасан Бренар отмечает:

«Волосяные фолликулы подвергаются воздействию окружающей среды и окислительному повреждению, что может привести к выпадению волос. Выпадение волос ускоряется из-за ослабления захвата поврежденных корней волос. Это также может привести к выпадению волос и преждевременному поседению».