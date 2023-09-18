Дерматолог перечислила продукты, которые могут вызывать прыщи

Одной из основных причин появления прыщей принято считать избыток сладкого в рационе. Однако на практике кожные высыпания провоцируют и другие продукты, заявила "Аргументам и Фактам" врач-дерматовенеролог Наталья Козлова.

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По словам специалиста, некоторая пища способствует избыточной работе сальных желез и увеличивает вероятность появления угревой сыпи. Так, например, в состав молока входят гормоны, большое содержание в организме которых приводит к появлению прыщей.

Вероятность возникновения высыпаний на коже значительно увеличивается в том случае, если в рационе человека присутствуют газировка, белый хлеб, белый рис, шоколад и пирожные, отмечает дерматолог. Содержащиеся в этих продуктах сахар и углеводы имеют высокий гликемический индекс, что также усиливает выработку жира в коже.

В заключение эксперт напомнила, что состояние кожи улучшают клетчатка и антиоксиданты. В качестве примера Наталья Козлова назвала морковь, яблоки, бобы, овсянку, арахис и миндаль.