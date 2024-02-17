Юлия Высоцкая показала точеную фигуру в купальнике

Известная актриса показала точеную фигуру в купальнике
Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая порадовала своих подписчиков в социальных сетях новым фото, на котором она предстала в купальнике на фоне мальдивской виллы. На снимке она изящно позирует в черном монокини, подписав его словом «Любовь».
Звезда неоднократно делилась с публикой своими секретами по поддержанию здоровья и формы. Она придерживается здорового образа жизни, отказываясь от фаст-фуда и предпочитая периодические разгрузочные дни с свежевыжатыми соками и овощными бульонами.
Также Юлия активно занимается спортом, включая бег, плавание и скандинавскую ходьбу. Известно, что она не прибегает к пластической хирургии, опасаясь непредсказуемых последствий для естественной красоты своего лица.
Юлия Высоцкая состоит в браке с режиссером Андреем Кончаловским, у них двое детей: Мария и Павел. Супруги избегают публичности в отношении состояния дочери Марии после серьезной автомобильной аварии в 2013 году, в которой она впала в кому. Актриса лишь отмечала, что это событие навсегда изменило их жизнь.