Мужская мода: главные тренды весны

«Да, последние несколько сезонов самым модным направлением в мужской моде стал так называемый grandpacore (грандпакор). Как можно понять из названия, это вещи, которые носили наши отцы и дедушки. Идеально скроенные пальто, пиджаки, брюки, рубашки и классическая обувь. Цветовая палитра соответствующая — все оттенки коричневого, бежевого и оливкового. Но если вам немного за 30, то от подобного тотал-лука следует отказаться. Есть риск быть воспринятым слишком буквально. В этом случае сочетаем вещи из данного направления с более расслабленными айтемами. Под строгое пальто надеваем худи на молнии, под классический пиджак — яркую футболку. «Дедушкин» кардиган сочетаем с умеренно широкими джинсами и лоферами в комбинации с высокими носками», — комментирует байер мужской одежды и аксессуаров «Слепая курица» Андрей Корнейко.