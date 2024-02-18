Мужская мода: главные тренды весны
Среди главных трендов 2024 года Pinterest назвал «эклектичного дедушку» — eclectic grandpa — эксцентричный ностальгический мужской стиль, под которым подразумеваются многослойность, винтажные образы, сочетание рубашек с кардиганами и цветными жилетами.
«Да, последние несколько сезонов самым модным направлением в мужской моде стал так называемый grandpacore (грандпакор). Как можно понять из названия, это вещи, которые носили наши отцы и дедушки. Идеально скроенные пальто, пиджаки, брюки, рубашки и классическая обувь. Цветовая палитра соответствующая — все оттенки коричневого, бежевого и оливкового. Но если вам немного за 30, то от подобного тотал-лука следует отказаться. Есть риск быть воспринятым слишком буквально. В этом случае сочетаем вещи из данного направления с более расслабленными айтемами. Под строгое пальто надеваем худи на молнии, под классический пиджак — яркую футболку. «Дедушкин» кардиган сочетаем с умеренно широкими джинсами и лоферами в комбинации с высокими носками», — комментирует байер мужской одежды и аксессуаров «Слепая курица» Андрей Корнейко.
Также среди ключевых мужских трендов наступающего сезона он отмечает образы, вдохновленные униформой.
«Важное место в своих весенних коллекциях дизайнеры по-прежнему отводят вещам, вдохновленным рабочей одеждой. Рабочие куртки из канваса с кожаными или вельветовыми деталями, жилеты продолжают показывать все крупные бренды», — говорит байер.
Униформа бывает не только «разнорабочая» и офисная. И формальная одежда клерка тоже актуальна, но с нюансами.
«В центре внимания многих дизайнеров в этом сезоне оказались пиджаки, пальто прямого кроя и костюмы. Кажется, что тейлоринг официально вернулся в повседневную жизнь вместе с регулярными походами в офис. Данный тренд совместно с такой важной составляющей офискора в этом сезоне, как элемент многослойности, дает простор для стилистических экспериментов», — рассказала маркетинг-директор «Стокманн» Мария Гайтер.
Из важных трендов прошлого лета в сезон-2024 «перетекает» принцип карго.
«Вместительные карманы появляются повсюду — от курток до брюк. Однако, если хочется чего-то нового, дизайнеры предлагают подружить это тренд с деловым гардеробом», — отмечает Гайтер.
Как рассказала редактор моды Lamoda Юлия Ишимова, «дизайнеры решили «скрестить» два, казалось бы, совершенно полярных стиля — карго и офискор.
«Самый простой способ повторить тренд — надеть обожаемые всеми широкие брюки с карманами с классическим пиджаком. А еще лучше, если что-то из этого будет в оранжевом цвете — на подиумах он не уступал даже базовым черному и бежевому», — пояснила Ишимова.
Интересно, что если Pinterest говорит о ведущей глобальной тенденции на тему «модного дедушки», то издание Vogue анонсирует диаметрально противоположное веяние Boy Suit — мальчишеский костюм в духе бойскаута.
Похоже, офисный образ, в котором вместо брюк — шорты, станет в приближающемся весенне-летнем сезоне новой хулиганской интерпретацией делового стиля, а грандпакор — главным вариантом для стиля кэжуал.