Трамп представил коллекцию золотых кроссовок собственного бренда
Бывший президент США Дональд Трамп представил собственный бренд кроссовок Trump Sneakers. Линию обуви презентовали в Филадельфии на следующий день после того, как суд признал его виновным по делу о мошенничестве, сообщает CNN.
«Я давно хотел это сделать. (...) Со мной работают замечательные люди, и они придумали это (…) и я думаю, что это будет иметь большой успех», — сказал он на презентации.
В линейке представлено три модели обуви. Золотые кроссовки The Never Surrender High-Tops с буквой T и флагом США оценили в 399 долларов. Отмечается, что всего выпустят тысячу пар, каждая будет пронумерована. Кроссовки поступят в продажу в июле.
Также на сайте Trump Sneakers представлены белые трикотажные кроссовки с надписью POTUS 45, флагом США, буквой T и выполненным в золотистом оттенке числом 45. Еще одной моделью в линейке стали красные кроссовки с надписью T — Red Wave. Эти модели поступят в продажу в августе.