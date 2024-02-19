Как выглядит новая испанская пассия Брэда Питта и что о ней известно
Оскароносный актер, любимчик женщин всего мира Брэд Питт наконец обзавелся серьезными отношениями. На этот раз его возлюбленной стала дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон.
Впервые пару заметили за кулисами концерта Боно в Лос-Анджелесе в ноябре 2022 года, а всего несколько дней спустя СМИ сообщили, что Питт и де Рамон уже «встречались несколько месяцев». После этого де Рамон сопровождала Питта на премьере его фильма «Вавилон», а еще позже возлюбленные стали жить вместе. Судя по всему, их любви никак не мешает почти 30-летняя разница в возрасте.
Фото знойной красавицы и факты о ее жизни — в материале «Рамблера».
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