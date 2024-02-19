Как выглядит новая испанская пассия Брэда Питта и что о ней известно

Несколько дней спустя пара вместе отпраздновала 59-й день рождения Питта в Pace — итальянском ресторане в Голливуде. «Он был в лучшем настроении и сидел рядом с Инес. Они были очень милыми и кокетливыми. Видно было, что она делает его счастливым», — цитировали тогда СМИ источника близкого к паре. Позже в том же месяце Инесс и Брэд встретили Новый год в Кабо-Сан-Лукас в Мексике.