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Как выглядит новая испанская пассия Брэда Питта и что о ней известно

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Инес Оливия де Рамон родилась 19 декабря 1992 года. Она выросла в Колоньи, пригороде недалеко от Женевского озера, однако ее семья родом из Мадрида.
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Инес Оливия де Рамон родилась 19 декабря 1992 года. Она выросла в Колоньи, пригороде недалеко от Женевского озера, однако ее семья родом из Мадрида.  
© Соцсети
Де Рамон окончила Женевский университет в 2013 году со степенью бакалавра делового администрирования. Она также имеет сертификат тренера по здоровому питанию от Института интегративного питания. Однако большая часть профессионального опыта де Рамон приходится на ювелирную промышленность. По данным ее LinkedIn, ранее она работала в ювелирном отделе Christie's и в роскошном швейцарском ювелирном магазине De Grisogono.
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Де Рамон окончила Женевский университет в 2013 году со степенью бакалавра делового администрирования. Она также имеет сертификат тренера по здоровому питанию от Института интегративного питания. Однако большая часть профессионального опыта де Рамон приходится на ювелирную промышленность. По данным ее LinkedIn, ранее она работала в ювелирном отделе Christie's и в роскошном швейцарском ювелирном магазине De Grisogono. 
© Соцсети
До отношений с Питтом де Рамон была замужем за актером «Дневников вампира» Полом Уэсли. В июле 2018 года Уэсли впервые опубликовал фотографию, на которой он и де Рамон улыбаются рядом с актрисами Джессикой Зор и Ниной Добрев на свадьбе, что официально ознаменовало дебют пары в социальных сетях. Уже в сентябре 2022, после трех лет брака, пара тихо рассталась.
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До отношений с Питтом де Рамон была замужем за актером «Дневников вампира» Полом Уэсли. В июле 2018 года Уэсли впервые опубликовал фотографию, на которой он и де Рамон улыбаются рядом с актрисами Джессикой Зор и Ниной Добрев на свадьбе, что официально ознаменовало дебют пары в социальных сетях. Уже в сентябре 2022, после трех лет брака, пара тихо рассталась. 
© Соцсети
Де Рамон и Питт впервые были замечены на концерте Боно в ноябре 2022 года. Тогда источник, близкий к де Рамону, рассказал PEOPLE, что пара «познакомилась через общего друга» и что Питт «очень увлечен» ею. В декабре 2022 года актер взял ее на премьеру своего фильма «Вавилон» в Лос-Анджелесе.
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Де Рамон и Питт впервые были замечены на концерте Боно в ноябре 2022 года. Тогда источник, близкий к де Рамону, рассказал PEOPLE, что пара «познакомилась через общего друга» и что Питт «очень увлечен» ею. В декабре 2022 года актер взял ее на премьеру своего фильма «Вавилон» в Лос-Анджелесе. 
© Legion-media.ru

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Несколько дней спустя пара вместе отпраздновала 59-й день рождения Питта в Pace — итальянском ресторане в Голливуде. «Он был в лучшем настроении и сидел рядом с Инес. Они были очень милыми и кокетливыми. Видно было, что она делает его счастливым», — цитировали тогда СМИ источника близкого к паре. Позже в том же месяце Инесс и Брэд встретили Новый год в Кабо-Сан-Лукас в Мексике.
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Несколько дней спустя пара вместе отпраздновала 59-й день рождения Питта в Pace — итальянском ресторане в Голливуде. «Он был в лучшем настроении и сидел рядом с Инес. Они были очень милыми и кокетливыми. Видно было, что она делает его счастливым», — цитировали тогда СМИ источника близкого к паре. Позже в том же месяце Инесс и Брэд встретили Новый год в Кабо-Сан-Лукас в Мексике. 
© Соцсети
Несмотря на спекуляции и слухи, распространяемые СМИ о ее отношениях, Рамон хранит молчание. Она никогда не высказывалась, чтобы опровергнуть слухи или прояснить ситуацию.
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Несмотря на спекуляции и слухи, распространяемые СМИ о ее отношениях, Рамон хранит молчание. Она никогда не высказывалась, чтобы опровергнуть слухи или прояснить ситуацию. 
© Соцсети
Она спокойно наслаждается личной жизнью и не ищет внимания, несмотря на громкие отношения.
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Она спокойно наслаждается личной жизнью и не ищет внимания, несмотря на громкие отношения. 
© Соцсети
Она говорит на нескольких языках и в СМИ ее часто называют полиглотом. Де Рамон подписывает большинство своих постов в соцсетях на французском языке, особенно фотографии своего детства. Она также, по некоторым данным, владеет испанским, английским, немецким и итальянским языками.
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Она говорит на нескольких языках и в СМИ ее часто называют полиглотом. Де Рамон подписывает большинство своих постов в соцсетях на французском языке, особенно фотографии своего детства. Она также, по некоторым данным, владеет испанским, английским, немецким и итальянским языками. 
© Соцсети
Сейчас красавица работает руководителем оптовой торговли в ювелирном бренде Anita Ko Jewelry из Лос-Анджелеса, среди поклонников которого есть такие звезды, как Хейли Бибер, Кортни Кардашьян и Мэнди Мур. В феврале 2022 года де Рамон даже снялась в фотокампании бренда.
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Сейчас красавица работает руководителем оптовой торговли в ювелирном бренде Anita Ko Jewelry из Лос-Анджелеса, среди поклонников которого есть такие звезды, как Хейли Бибер, Кортни Кардашьян и Мэнди Мур. В феврале 2022 года де Рамон даже снялась в фотокампании бренда. 
© Соцсети

Оскароносный актер, любимчик женщин всего мира Брэд Питт наконец обзавелся серьезными отношениями. На этот раз его возлюбленной стала дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон.

Впервые пару заметили за кулисами концерта Боно в Лос-Анджелесе в ноябре 2022 года, а всего несколько дней спустя СМИ сообщили, что Питт и де Рамон уже «встречались несколько месяцев». После этого де Рамон сопровождала Питта на премьере его фильма «Вавилон», а еще позже возлюбленные стали жить вместе. Судя по всему, их любви никак не мешает почти 30-летняя разница в возрасте.

Почему Брэду Питту так долго не давали «Оскар»

Фото знойной красавицы и факты о ее жизни — в материале «Рамблера».

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