Специалисты рассказали, как часто можно очищать волосы сухим шампунем

Пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов в своем телеграм-канале назвал плюсы и минусы таких продуктов.

Он считает, что пользоваться сухими шампунями можно не чаще раза в неделю.

Редкое использование безопасно, однако постоянное применение может навредить волосам, так как он не очищает кожу головы, а только маскирует кожное сало, пишет ИА "Время Н".

А врач-трихолог Татьяна Варенова отметила, что сухие шампуни создают благоприятную среду для развития микроорганизмов и могут обострить хронические воспалительные заболевания кожи головы. Она продолжила: