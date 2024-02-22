Специалисты рассказали, как часто можно очищать волосы сухим шампунем
Пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов в своем телеграм-канале назвал плюсы и минусы таких продуктов.
Он считает, что пользоваться сухими шампунями можно не чаще раза в неделю.
Редкое использование безопасно, однако постоянное применение может навредить волосам, так как он не очищает кожу головы, а только маскирует кожное сало, пишет ИА "Время Н".
А врач-трихолог Татьяна Варенова отметила, что сухие шампуни создают благоприятную среду для развития микроорганизмов и могут обострить хронические воспалительные заболевания кожи головы. Она продолжила:
«Универсальной схемы использования сухих шампуней нет. Главный критерий - только если обстоятельства совсем не позволяют помыть голову, например, путешествие или длительные перелеты»