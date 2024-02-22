Агата Муцениеце анонсировала перемены в своей внешности: «Ждите персик!»
Некоторые подписчики Агаты Муцениеце не верят в ее естественную красоту и обвиняют в улучшайзинге фигуры с помощью фильтров. Мол, не бывает такого идеального пресса. Актриса опубликовала видео из спортзала и объяснилась.
«Так, друзья, перестаньте меня обвинять в фотошопе. Вот вам видеодоказательства. Я реально каждый день качаю пресс. Вот, собственно, и результатик», — обратилась бывшая жена Павла Прилучного к аудитории в Инстаграме* и показала тот самый пресс, на который без зависти смотреть нет никаких сил.
А еще звезда анонсировала грядущие перемены в своей внешности. В общем, совсем скоро мы обнаружим у актрисы сногсшибательные, невероятно подтянутые ягодицы. Вот какие шаги на пути к этой цели она предпринимает.
«Я, кстати, еще приседать начала, так что ждите персик!» — эмоционально заявила Агата, хлопнув себя рукой по ягодицам в кадре. Ждем!
* Запрещен в РФ.