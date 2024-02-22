Агата Муцениеце анонсировала перемены в своей внешности: «Ждите персик!»

«Так, друзья, перестаньте меня обвинять в фотошопе. Вот вам видеодоказательства. Я реально каждый день качаю пресс. Вот, собственно, и результатик», — обратилась бывшая жена Павла Прилучного к аудитории в Инстаграме* и показала тот самый пресс, на который без зависти смотреть нет никаких сил.