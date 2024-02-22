$92.44+0.0999.90+0.34
Почта

Агата Муцениеце анонсировала перемены в своей внешности: «Ждите персик!»

Некоторые подписчики Агаты Муцениеце не верят в ее естественную красоту и обвиняют в улучшайзинге фигуры с помощью фильтров. Мол, не бывает такого идеального пресса. Актриса опубликовала видео из спортзала и объяснилась.

Агата Муцениеце анонсировала перемены в своей внешности: «Ждите персик!»
© Super.ru

Папарацци сняли Беллу Торн в прозрачном платье без бюстгальтера

«Так, друзья, перестаньте меня обвинять в фотошопе. Вот вам видеодоказательства. Я реально каждый день качаю пресс. Вот, собственно, и результатик», — обратилась бывшая жена Павла Прилучного к аудитории в Инстаграме* и показала тот самый пресс, на который без зависти смотреть нет никаких сил.

А еще звезда анонсировала грядущие перемены в своей внешности. В общем, совсем скоро мы обнаружим у актрисы сногсшибательные, невероятно подтянутые ягодицы. Вот какие шаги на пути к этой цели она предпринимает.

«Я, кстати, еще приседать начала, так что ждите персик!» — эмоционально заявила Агата, хлопнув себя рукой по ягодицам в кадре. Ждем!

* Запрещен в РФ.

Тренды
Белла Торн
Агата Муцениеце