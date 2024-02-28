Время пилинга: какой выбрать кислотный или масляный

Весна считается временем пилингов. О том, как они работают и какой выбрать, "Рамблеру" рассказала дерматолог-косметолог Наталья Васенина.

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Химические вещества и растительные экстракты для омоложения и улучшения состояния кожи использовались еще в древнем Египте. Способность кожи к регенерации является важным свойством, без которого она не смогла бы выполнять роль барьера между организмом и внешней средой. Повреждение кожи вызывает немедленную реакцию, и любая травма, будь то отшелушивание, царапина или ожог, служит сигналом для процесса восстановления.

Факт того, что повреждение кожи активирует процесс регенерации, был известен с древних времен. Средневековые лекари использовали контролируемое повреждение кожи для ускорения заживления ран. Помимо регенерации при травмах, в коже постоянно происходят процессы обновления.

В эпидермисе происходит отшелушивание роговых чешуек, деление и миграция клеток базального слоя, а в дерме — разрушение и синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов. В молодом возрасте эти процессы происходят достаточно быстро, но с возрастом они замедляются, что приводит к возрастным изменениям кожи.

Именно поэтому пилинг, как косметическая услуга, стал широко распространен. Большинство возрастных изменений кожи, таких как морщины, гиперкератоз, пигментные пятна и сосудистые сеточки, являются симптомами повреждения кожи УФ-излучением и могут быть устранены химическим пилингом. Наталия Игоревна Гулакова Дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная»

Существует множество методик химического пилинга, в которых используются различные вещества, такие как гидроксикислоты, ретиноевая кислота и трихлоруксусная кислота. AHA-препараты разделяют на косметические и медикаментозные, в зависимости от их концентрации и PH.

Практически каждая профессиональная косметика предлагает линию препаратов на основе AHA. Чаще всего используется комплекс из нескольких кислот, чьи действия дополняют друг друга. Например, гликолевая кислота, содержащаяся в сахарном тростнике и зеленом винограде, оказывает наиболее выраженный эффект и уменьшает гиперпигментацию. Молочная кислота, содержащаяся в различных фруктах, обладает увлажняющим и отшелушивающим действием. Яблочная кислота является отбеливающим и отшелушивающим средством, а винная и лимонная кислоты обладают антиоксидантным и бактерицидным действием. Часто с AHA кислотами используется салициловая кислота для усиления эксфолиации. Наталия Игоревна Гулакова Дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная»

Для улучшения эффективности пилингов в их составе присутствуют различные биологически активные вещества, такие как растительные экстракты, эфирные масла и полисахариды. По словам эксперта, масла, богатые ненасыщенными жирными кислотами, идеально подходят для сухой кожи.