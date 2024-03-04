Как привести себя в порядок к весне: чек-лист методов и процедур для красоты

Как только на улице становится чуть теплее и красочнее, чем холодной серой зимой, нам всем хочется красивее одеваться и срочно приводить в порядок тело и лицо.

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"Рамблер" обсудил со дерматологом-косметологом Светланой Лапиной, как привести себя в порядок к долгожданному весенне-летнему сезону.

Весна близко

Большинство из нас чувствует приближение весны на интуитивном уровне, тем более, что дни становятся длиннее, солнце ярче, а трели синиц все громче.

Из своей практики могу с уверенностью утверждать, что весну первыми чувствуют женщины. Количество обращений за косметологическими услугами резко увеличивается с первыми солнечными днями. Желание привести себя в порядок после зимней спячки, почистить перышки — вот основной запрос в это время года.

На какие методы и процедуры стоит обратить внимание

По словам врача, главное, чем не стоит пренебрегать, это ежедневный уход за кожей.

Особенно актуально использование средств с SPF уже с конца февраля-начала марта даже в нашей средней полосе. И вновь следует учитывать образ жизни пациента и его планы. Например, при пребывании в офисе плотный крем с высоким SPF вряд ли нужен. Таким образом, предлагаю встречать весну с чувством легкости и уверенности в своей ухоженности.

При этом очевидно, что зимняя инертность приводит в набору веса, потере форм. Поэтому кроме коррекции рациона питания и физических упражнений, специалист рекомендует использовать некоторые эффективные процедуры.

Физические упражнения можно дополнить миостмуляцией, СМАС-лифтингом, а также RF-лифтингом проблемных мест (внутренняя сторона плечей и бедер, область живота, коленей). Пока еще есть время восстановить ткани после таких процедур — открытую одежду мы наденем не скоро.

Кроме того, как отмечает эксперт, уход за лицом, шеей и декольте должен быть выстроен по понятному алгоритму.

Во-первых, долгое ношение плотной закрытой одежды, а также центральное отопление способствует формированию сухости кожи лица и тела, появляется гиперкератоз в виде шелушения, чувства стянутости, особенно после душа. Поэтому стоит начать с таких процедур, как пилинги по лицу и телу. В этом случае применяются кислотные, солевые и даже абразивные компоненты, а основная задача врача-косметолога или эстетиста — правильно выбрать средства с учетом индивидуальных особенностей. И обязательно после пилингов наносятся увлажняющие и питательные крема или эмульсии.

После этого можно приступить ко второму этапу постзимнего ухода.

После чисток и уходов стоит обратить внимание на активные процедуры, требующих восстановления. Речь идет про удаление новообразований (папилом, кератом, телеангиоэктазий), лазерных шлифовках, игольчатом RF-лифтинге, фотоомоложении. Применение этих методов ограниченно в период активного солнца, поэтому с февраля можно активно их использовать.