Как не испортить волосы во время сна

Волосы становятся сухими и тонкими не только из-за недостатка определенных питательных веществ в организме и использования некачественных средств по уходу. Трихолог Ева Праудман рассказала изданию The Sun, какой вред наносится волосам, пока мы спим, и что нужно делать во избежание этого.

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По словам специалиста, есть несколько базовых правил, которые помогут сохранить здоровье и красоту волос во время просмотра сновидений.

Во-первых, следует собирать их в хвост, а не оставлять распущенными на ночь. При этом фиксировать их нужно как можно ниже – на затылке, чтобы трение с подушкой сводилось к минимуму.

Во-вторых, нельзя ложиться спать с мокрой головой. После принятия душа лучше всего дождаться, пока волосы высохнут естественным образом. При сушке феном, в свою очередь, необходимо использовать термозащитное средство, обращает внимание трихолог.

Наконец, немаловажную роль в поддержании здоровья волос играет постельное белье, на котором мы спим. Специалист рекомендует отдавать предпочтение наволочкам из шелка или атласа, так как эти материалы не впитывают натуральные масла и не обезвоживают кожу головы.