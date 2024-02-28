На сегодняшний день в ассортименте магазинов косметики представлено огромное количество увлажняющих кремов. Какие компоненты в их составе действительно насыщают и питают кожу, изданию Beautyhack рассказала врач-косметолог Дариана Желябовская.

Возглавляет список самых лучших и эффективных гиалуроновая кислота, которая является одним из наиболее популярных и изученных ингредиентов в косметике и инъекционных методиках, отмечает специалист. По ее словам, молекула данного полисахарида притягивает к себе до 500 молекул воды.

Глицерин также является важным компонентом увлажняющего крема, так как без него сложно построить нормально работающую систему для увлажнения кожи, обращает внимание косметолог. Глицерин не только образует на лице пленку, удерживающую влагу, но и выступает в качестве стабилизатора и эмульгатора.

Замыкает рейтинг мочевина, представляющая собой вещество органического происхождения и натуральный консервант. При попадании на поверхность кожи она вытягивает воду из глубоких слоев и направляет ее в верхние, помогая избавиться от сухости и ощущения стянутости кожи.